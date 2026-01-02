ua en ru
"Наслідки колосальні": в ДТЕК показали відео з атакованих РФ енергооб'єктів в Одесі

Україна, Одеса, П'ятниця 02 січня 2026 15:31
"Наслідки колосальні": в ДТЕК показали відео з атакованих РФ енергооб'єктів в Одесі Ілюстративне фото: частково відновити постачання енергії вдалося через три дні роботи (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В компанії ДТЕК показали руйнування енергетичних об'єктів в Одеській області, які були атаковані російськими окупантами ввечері 31 грудня, перед Новим роком. Руйнування від терактів РФ на об'єктах просто колосальні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДТЕК у Facebook.

Зокрема у новорічну ніч росіяни влаштували дронові теракти на двох енергетичних об'єктах на Одещині. Вони живлять домівки частини мешканців Приморського та Хаджибейського районів Одеси.

"Наслідки атаки - колосальні. У переддень нового року завдяки вогнеборцям вдалося загасити пожежу на підстанціях, а після допуску від військових почали працювати енергетики", - сказано у повідомленні.

Енергетики працювали навіть у новорічну ніч, щоб відновити енергопостачання. Станом на 2 січня після кількох діб напруженої роботи вдалося частково відновити енергопостачання населення. Наразі графіки стабілізаційних відключень на території Одеської області не застосовуються.

"Однак, можливі мережеві обмеження в Одеському районі області, зокрема в Одесі. Це вимушені аварійні відключення світла у разі стрімкого росту споживання електроенергії, щоб не допустити перевантаження пошкодженого після ворожих атак обладнання", - додали в компанії.

Нагадаємо, що через російські теракти новорічну ніч 2026 року енергетики Одещини зустріли на роботі. Команда ДТЕК відновлювала електропостачання після чергових атак ворога, які залишили без світла десятки тисяч одеситів.

У новорічну ніч 31 грудня 2025 року росіяни здійснили кілька атак ударними дронами на Одесу, внаслідок чого у місті зафіксували низку НП. Через обстріли РФ відбулося падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків.

Загалом у новорічну ніч Росія атакувала Україну, застосувавши 205 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

