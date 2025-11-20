В каких областях самая тяжелая ситуация со светом: ответ "Укрэнерго"

Самая тяжелая ситуация со светом сейчас в приграничных, прифронтовых областях Украины, а также в Одесской области.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал в эфире телемарафона.

"Можно говорить обо всех приграничных областях. Это Черниговская область, Сумская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область. Также, к сожалению, Одесская область, которая не является прифронтовой, но она довольно часто страдает от массированных дроновых атак по подстанциям операторов системы распределения", - сказал Зайченко.

По его словам, именно в этих областях ситуация самая тяжелая.

"И самая большая работа у наших коллег из операторов системы распределения для обеспечения питания потребителей", - добавил глава "Укрэнерго".