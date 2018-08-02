"Киевтеплоэнерго" начнет переговоры о принятии задолженности "Киевэнерго" перед "Нафтогазом"

Заключение мирового соглашения позволит возобновить обеспечения работы киевских объектов теплогенерации

Киевская городская государственная администрация (КГГА) приняла решение начать переговоры о мировом соглашении по принятию КП "Киевтеплоэнерго" задолженности ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в Twitter.

Как сообщается, цена газа, приобретенного КГГА на свободном рынке для решения оперативных проблем ТЭЦ, выше не только стоимости газа для населения, утвержденной правительством, но и коммерческой стоимости газа, которую "Нафтогаз" предлагает промышленным предприятиям.

Кроме того, по словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, газ для Киева закуплен по 10 тыс. 200 грн.

"Зато, стоимость газа для производителей тепла для населения, который мы продаем по льготной цене на условиях, установленных правительством - 5 тыс. 930 грн с НДС,а для коммерческих потребителей при условии предоплаты - 10 тыс. 130 грн за тыс. куб. м", - отметил Пантелеев.

Также в "Нафтогазе" отметили, что заключение мирового соглашения и урегулирования ситуации позволит "Киевтеплоэнерго" получать газ по льготной цене.

"Мы готовы начать немедленно и в полном объеме поставки газа "Киевтеплоэнерго" сразу после подписания договора с КГГА на условиях, определенных законодательством", - говорится в сообщении.

Напомним, КП "Киевтеплоэнерго" в середине июня обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать подписанный договор с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа.

В свою очередь "Нафтогаз Украины" не подписывает договор с "Киевтеплоэнерго" за отказ КГГА принимать на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК.

"Нафтогаз Украины" подал встречный иск к "Киевтеплоэнерго" в рамках спора между сторонами относительно правопреемства газовых долгов и заключения договора на поставку газа.

19 июля Хозяйственный суд города Киева принял решение не возлагать долг ПАО "Киевэнерго" за потребленный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на КП "Киевтеплоэнерго". Суд постановил, заявление "Киевэнерго" о замене должника по делу и признании правопреемником коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" оставить без удовлетворения.