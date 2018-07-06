"Нафтогаз" подал встречный иск к "Киевтеплоэнерго"

"Нафтогаз" надеется на быстрое разрешение судебного спора с "Киевтеплоэнерго"

НАК "Нафтогаз Украины" подал встречный иск к КП "Киевтеплоэнерго" в рамках спора из-за долгов за газ и заключении договора на поставки газа. Об это в пятницу, 6 июля, в эфире 5 канала сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Мы подали встречный иск. Насколько я знаю, по требованию суда, или по требованию одного из истцов, присоединились к судебному процессу "Киевэнерго"... Я надеюсь на справедливое решение, решение, которое скажет - кто кому должен, кто, что должен заключать", - сказал Коболев.

Он также выразил надежду, что решение суда будет в ближайшее время.

"Мы, как "Нафтогаз" также спешим в этом процессе - призываем всех быть умными, выполнять норму закона и надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение", - отметил Коболев.

Добавим, что КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к "Нафтогазу" о признании заключенными договоров о поставках природного газа. Судебная тяжба связана с тем, что с мая текущего года исполнителем услуги поставки горячей воды и отопления стало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Оно после завершения сделки с ПАО "Киевэнерго", которая действовала последние 16 лет, приняло на себя функции управления теплоэнергетическим комплексом города и выполнения функции тепло - и водоснабжения в Киеве.

Однако НАК "Нафтогаз Украины" отказал "Киевтеплоэнерго" в заключении соглашения: газопоставляющая компания заявляет, что сделка будет заключена только после того, как городское предприятие согласится взять на себя долговые обязательства предыдущего исполнителя услуг.

Напомним, главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко недавно озвучил позицию НАК, согласно которой, для того, чтобы заключить договор с "Нафтогазом" на поставки газа новая компания "Киевтеплоэнерго" должна взять на себя долги ПАО "Киевэнерго". При этом киевская власть не разделяет такую позицию НАК и считает, что "Киевтеплоэнерго" не должна брать на себя долги "Киевэнерго".