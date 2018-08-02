"Київтеплоенерго" розпочне переговори про прийняття заборгованості "Київенерго" перед "Нафтогазом"

Укладання мирової угоди дозволить поновити забезпечення роботи київських об’єктів теплогенерації

Київська міська державна адміністрація (КМДА) прийняла рішення розпочати переговори про мирову угоду щодо прийняття КП "Київтеплоенерго" заборгованості ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз України". Про це йдеться у повідомленні "Нафтогазу" у Twitter.

Як повідомляється, ціна газу, придбаного КМДА на вільному ринку для вирішення оперативних проблем ТЕЦ, є вищою не тільки вартості газу для населення, затвердженої урядом, а й комерційної вартості газу, яку "Нафтогаз" пропонує промисловим підприємствам.

Окрім того, за словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, газ для Києва закуплений по 10 тис. 200 грн.

"Натомість, вартість газу для виробників тепла для населення, який ми продаємо за пільговою ціною на умовах, встановлених урядом - 5 тис. 930 грн з ПДВ,а для комерційних споживачів за умови передоплати – 10 тис. 130 грн за тис. куб. м", - зазначив Пантелєєв.

Також у "Нафтогазі" зазначили, що укладання мирової угоди та врегулювання ситуації дозволить "Київтеплоенерго" отримувати газ за пільговою ціною.

"Ми готові розпочати негайно і в повному обсязі постачання газу "Київтеплоенерго" одразу після підписання договору з КМДА на умовах, визначених законодавством", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, КП "Київтеплоенерго" в середині червня звернулося в Господарський суд Києва з проханням визнати підписаний договір з НАК "Нафтогаз України" на поставку газу.

У свою чергу "Нафтогаз України" не підписує договір з "Київтеплоенерго" через відмову КМДА приймати на комунальне підприємство "Київтеплоенерго" борги, раніше сформовані "Київенерго" перед НАК.

Після "Нафтогаз України" подав зустрічний позов до "Київтеплоенерго" в рамках спору між сторонами щодо правонаступництва газових боргів і укладення договору на постачання газу.

19 липня Господарський суд міста Києва прийняв рішення не покладати борг ПАТ "Київенерго" за спожитий газ перед НАК "Нафтогаз України" на КП "Київтеплоенерго". Суд постановив, заява "Київенерго" щодо заміни боржника у справі і визнання правонаступником комунальне підприємство "Київтеплоенерго" залишити без задоволення.