Суд не задовольнив позов "Київенерго" про покладання боргів перед "Нафтогазом" на "Київтеплоенерго"

Згідно з постановою суду, ні "Киевтеалоэнерго", ні територіальна громада Києва не повинні відповідати за борги "Київенерго" перед "Нафтогазом"

Господарський суд міста Києва сьогодні, 19 липня, прийняв рішення не покладати борг ПАТ "Київенерго" за спожитий газ перед НАК "Нафтогаз України" на КП "Київтеплоенерго". Відповідне рішення було прийнято сьогодні Господарський суд міста Києва, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, суд постановив, заява "Київенерго" щодо заміни боржника у справі і визнання правонаступником комунальне підприємство "Київтеплоенерго" залишити без задоволення.

"На думку суду, частина 3 статті 22 закону України "Про теплопостачання" в частині правовідносин, в яких кінцевим власником попереднього і нового користувача теплових мереж є різні особи суперечить статтям 13, 41, 61 Конституції України. Відповідно, суд не застосовує статтю 22 закону України "Про теплопостачання" до цих правовідносин. Отже, ні "Киевтеалоэнерго", ні територіальна громада Києва не повинні відповідати за борги "Київенерго" перед "Нафтогазом", - йдеться в рішень суду.

Дане рішення суду може бути оскаржене в апеляційному суді.

Разом з тим, як зазначила юрист "Київтеплоенерго" Ніна Саломенко, дане рішення стосується виконавчого провадження про частини заборгованості "Київенерго" перед "Нафтогазом", в якому "Київенерго" хотіло замінити боржника на "Київтеплоенерго".

"Паралельно у виробництві знаходяться позови міста до "Нафтагазу" про визнання договір на поставку газу ув'язненими. У свою чергу "Нафтогаз" подав зустрічний позов, в якому він вимагає від "Київтеплоенерго" визнати приймачем всіх боргів "Київенерго", - сказала вона.

Нагадаємо, КП "Київтеплоенерго" в середині червня звернулося в Господарський суд Києва з проханням визнати підписаний договір з НАК "Нафтогаз України" на поставку газу.

У свою чергу "Нафтогаз України" не підписує договір з "Київтеплоенерго" через відмову КМДА приймати на комунальне підприємство "Київтеплоенерго" борги, раніше сформовані "Київенерго" перед НАК.

Після "Нафтогаз України" подав зустрічний позов до "Київтеплоенерго" в рамках спору між сторонами щодо правонаступництва газових боргів і укладення договору на постачання газу.