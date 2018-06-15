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"Київтеплоенерго" подає до суду на "Нафтогаз" із вимогою укласти договори на постачання газу

НовиниЕнергетика    15.06.2018 - 18:55
Фото: автомобіль "Київтеплоенерго" (УНІАН)
Фото: автомобіль "Київтеплоенерго" (УНІАН)

"Нафтогаз" відмовляє "Київтеплоенерго" в укладенні угоди

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" звернулося до Господарського суду м. Києва із позовом до ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" про визнання укладеними договорів про постачання природного газу. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що згідно з постановою Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 на "Нафтогаз" покладений спецобов’язок із постачання природного газу. 

Чинне законодавство України, включаючи цю постанову, не передбачає права НАК відмовити "Київтеплоенерго" в укладенні відповідних договорів.

"Позиція міста незмінна: необхідно негайно укласти угоду на постачання газу..., і паралельно з цим, у форматі предметних переговорів, врегулювати проблему заборгованості. На сьогодні досі остаточно не визначена сума боргу "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз", частина цієї суми є предметом судового розгляду, тому передача цих боргів навіть теоретично неможлива", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, з травня поточного року виконавцем послуги постачання гарячої води та опалення стало КП "Київтеплоенерго". Саме "Київтеплоенерго" після завершення угоди з ПАТ "Київенерго", яка діяла останні 16 років, взяло на себе функції управління теплоенергетичним комплексом міста та виконання функції тепло- та водопостачання у Києві.

"Нафтогаз" відмовляє "Київтеплоенерго" в укладенні угоди: компанія заявляє, що угода буде укладена лише після того, як КП погодиться взяти на себе боргові 
зобов’язання попереднього виконавця послуг - ПАТ "Київенерго".

14 червня Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала "Київтеплоенерго" ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та з виробництва теплової енергії.

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Теги публікації: вода, Нафтогаз України, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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