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В Киевской области закрыли на карантин общежитие из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 15:50
В Киевской области закрыли на карантин общежитие из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В других пансионатах и общежитиях области продолжается выявление новых случаев заражения

В Киевской области общежитие в городе Украинка закрыли на карантин из-за обнаружения 10 случаев заболевания COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Володин, в других пансионатах и общежитиях области продолжается выявление новых случаев заражения COVID-19.

"Полученные результаты ПЦР-тестирования жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка...лаборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жителей общежития. Заведение закрыли на карантин, установлено санитарно-карантинный пост...", - добавил Володин.

Напомним, также в Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в еще одном общежитии.

Кроме того, в Александровском районе Запорожья вспышка коронавируса произошла в одном из общежитий. Заражения коронавирусом подтверждено у 11 жильцов общежития.

РБК-Украина писало, что во Львовской области из-за вспышки коронавируса в селе Давыдов частично ограничили въезд и выезд.

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