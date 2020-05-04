В ЕС утверждают, что пять европейских стран еще не прошли пик коронавируса

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Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний все еще фиксирует рост случаев в ряде стран

Болгария, Великобритания, Польша, Румыния и Швеция еще не достигли пика заражений коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам директора Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, в Болгарии все еще фиксируется увеличение случаев COVID-19. В Великобритании, Польше, Румынии и Швеции ECDC также не увидел "существенных изменений за последние 14 дней".

В то же время, во всех остальных европейских странах наблюдается снижение количества случаев заболевания.

"По состоянию на субботу (2 мая), похоже, что начальная волна передачи (в Европе) прошла свой пик", - заявила Аммон.

Несколько дней назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусом. Джонсон также анонсировал план по снятию карантинных ограничений, введенных в стране из-за пандемии.

На данный момент известно о 186,6 тысячах случаев коронавируса в Британии. Число жертв вируса приближается к 29 тысячам человек. 3 мая в Британии зафиксировали 4339 новых случаев вируса и 315 смертей от инфекции.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Североатлантический Альянс (НАТО) начал разрабатывать план действий на случай второй волны коронавируса этой осенью.