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В Запорожье вспышка коронавируса произошла в еще одном общежитии

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 21:32
В Запорожье вспышка коронавируса произошла в еще одном общежитии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас проводится проверка всех контактных лиц

В Запорожье сегодня, 3 мая, зафиксировали вспышку коронавируса в еще одном общежитии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "COVID-19. Запорожье".

По данным городского совета, в общежитии в Заводском районе подтвердили заражение коронавирусом в одной из жительниц. Больная проживает на четвертом этаже, поэтому на коронавирус проверят всех 45 жителей этажа, а также всех контактных лиц.

Отмечается, что возле общежития был установлен пост полиции. Передвижение жителей четвертого этажа общежития было ограничено, они находятся на самоизоляции.

В областном лабораторном центре рассказали, что результаты тестирования жильцов этажа будут известны уже в понедельник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Александровском районе Запорожья вспышка коронавируса произошла в одном из общежитий. Заражение коронавирусом подтвердили у 11 жильцов общежития.

Позже в городском совете сообщили, что количество инфицированных коронавирусом жителей общежития в Александровском районе выросло до 15. Всего в общежитии проживает около 200 человек, всех их проверяли на коронавирус.

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