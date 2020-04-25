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В Запорожье произошла вспышка коронавируса в общежитии

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 17:21
В Запорожье произошла вспышка коронавируса в общежитии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заболевание выявили у 11 жителей

В Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в одном из общежитий в Александровском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожский городской совет.

По данным горсовета, коронавирус был обнаружен у 11 жильцов общежития. В настоящее время общежитие закрыто, а в здании проводят санитарную обработку. На заражение коронавирусом проверят всех жителей.

Отмечается, что городской голова поручил экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, чтобы рассмотреть ситуацию со вспышкой в общежитии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе вспышка коронавируса произошла в доме для пожилых людей. Из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима коронавирусом заболели трое медиков и двое обитателей пансиона.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской области вспышка коронавируса была зафиксирована еще в 2 общежитиях. Больных коронавирусом обнаружили в общежитии села Петропавловское и в общежитии Гостомеля. В зданиях проведут санитарную обработку, а жителей проверят на инфицирование.

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