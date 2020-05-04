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В Київській області закрили на карантин гуртожиток через коронавірус

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 15:50
В Київській області закрили на карантин гуртожиток через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В інших пансіонатах та гуртожитках області продовжується виявлення нових випадків зараження

У Київській області гуртожиток у місті Українка закрили на карантин через виявлення 10 випадків захворювання на COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Володін, в інших пансіонатах та гуртожитках області продовжується виявлення нових випадків зараження на COVID-19.

"Отримані результати ПЛР-тестування мешканців гуртожитку державного навчального закладу у місті Українка…лабораторія підтвердила 10 випадків зараження серед мешканців гуртожитку. Заклад закрили на карантин, встановлено санітарно-карантинний пост…", - додав Володін.

Нагадаємо, також у Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу у ще одному гуртожитку.

Крім того, в Олександрівському районі Запоріжжя спалах коронавірусу стався в одному з гуртожитків. Зараження коронавірусом було підтверджено в 11 мешканців гуртожитку.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області через спалах коронавірусу в селі Давидов частково обмежили в'їзд і виїзд.

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