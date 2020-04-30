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Во Львовской области из-за вспышки COVID-19 на карантин закрыли село

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 18:49
Во Львовской области из-за вспышки COVID-19 на карантин закрыли село
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В село пропускают лишь местных жителей

Во Львовской области из-за вспышки коронавируса в селе Давыдов частично ограничили въезд и выезд. Об этом сообщает "Громадське".

Сотрудники правоохранительных органов патрулируют у основных выездов и въездов из села. Второстепенные - перекрыты бетонными плитами. В село пропускают лишь местных жителей.

Кроме того, дважды в день - утром и вечером, всем, кто въезжает в населенный пункт меряют температуру.

"Мы меряем температуру утром, с семи до десяти и после обеда, с шестнадцати до восемнадцати. Это время, когда люди возвращаются домой", - сообщил участковый инспектор Тарас Король.

В свою очередь, глава Давыдовского ОТГ Владимир Керницкий заявил, что в селе подтверждено 20 случаев заболевания вирусом.

"В нашем поселке проживает около 7 тысяч населения. Мы знаем об этих 20 больных. Именно поэтому мы измеряем температуру людям, ограничили въезд в деревню, чтобы иметь больше информации о других жителей. Такие меры будут в течение двух следующих дней", - рассказал он.

Кроме того, в селе Давыдов сегодня провели дезинфекцию улиц. В ближайшее время ожидается дезинфекция подъездов в домах.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Давыдов зафиксирована вспышка коронавируса. Вирус выявили у 20 жителей населенного пункта. В поселке осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечению порядка. Жители, которые контактировали с больными, находятся на самоизоляции.

Кроме того, стало известно о вспышке заболевания в общежитии для пожилых людей в селе Зазимье Киевской области. В частности, там заразились 13 человек, при этом было зафиксировано два летальных случая.

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