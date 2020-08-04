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Киевскому захватчику сообщили о подозрении в теракте

Киев, Вторник 04 августа 2020 10:14
Киевскому захватчику сообщили о подозрении в теракте
Фото: захватчик (facebook.com/anton.gerashchenko7)
Автор: Игорь Литвиненко

Каримова подозревают в угрозе взрыва

Правоохранители сообщили о подозрении Сухробу Каримову, который 3 июля захватил отделение банка в центре Киева. Его подозревают в теракте.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

В частности, он подозревается в угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей. Подозрение сообщено по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд. Киева", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 3 июля около 12:00 неизвестный захватил отделение "Универсал банка" в киевском бизнес-центре "Леонардо", угрожая взорвать бомбу.

Позже стало известно, что захватчиком является 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Спустя три часа в ходе спецоперации Службы безопасности Украины Каримов был задержан, никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что Каримов состоял на учете в психоневрологической больнице, ему поставили диагноз в 10-летнем возрасте.

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