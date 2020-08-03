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В центре Киева мужчина угрожает взорвать отделение банка

Киев, Понедельник 03 августа 2020 12:52
В центре Киева мужчина угрожает взорвать отделение банка
Фото: бизнес-центр "Леонардо" (wp.wiki)
Автор: Анастасия Рокитна

Полиция ведет переговоры с мужчиной

В отделение АО "Универсал Банк" зашел неизвестный мужчина возрастом до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сейчас полиция ведет переговоры с мужчиной.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В помещении банка остался руководитель отделения по собственному желанию. Все остальные работники покинули здание. Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

"Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", - написал Геращенко.

Отметим, в этом районе находится бизнес-центр "Леонардо".

Напомним, в прошлом месяце в стране произошел ряд похожих происшествий. В Луцке мужчина взял в заложники пассажиров автобуса. Также в Полтаве мужчина взял в заложники полицейского, а затем его больше недели искали в Решетиловском лесу.

Кроме того, в самом Киеве сообщали о массовых минированиях и находили на людных улицах подозрительные сумки.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко обращался к правоохранителям с просьбой усилить меры безопасности в городе.

Также сообщалось, что в селе Артемовка, что под Киевом, неизвестный расстрелял бизнесмена Игоря Плекана в его автомобиле.

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