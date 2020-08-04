Київському захоплювачу повідомили про підозру у теракті

Фото: загарбник (facebook.com/anton.gerashchenko7)

Карімова підозрюють в загрозу вибуху

Правоохоронці повідомили про підозру Сухробу Карімову, який 3 липня захопив відділення банку в центрі Києва. Його підозрюють у теракті.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Зокрема, він підозрюється в погрозі вибуху, який створює небезпеку для життя людей. Підозра повідомлено ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.

"Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Відповідне клопотання направлено на розгляд у Печерський районний суд. Києва", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 3 липня близько 12:00 невідомий захопив відділення "Універсал банку" в київському бізнес-центрі "Леонардо", погрожуючи підірвати бомбу.

Пізніше стало відомо, що захоплювачем є 32-річний громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Через три години в ході спецоперації Служби безпеки України Карімов був затриманий, ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що Карімов перебував на обліку в психоневрологічній лікарні, йому поставили діагноз в 10-річному віці.