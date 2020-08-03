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Захватчик банка в Киеве состоял на учете в психбольнице

Киев, Понедельник 03 августа 2020 16:58
Захватчик банка в Киеве состоял на учете в психбольнице
Фото: захватчик (facebook.com/anton.gerashchenko7)
Автор: Максим Зайченко

В Украине он вел спокойный образ жизни

Террорист Сухроб Керимов, который захватил отделение банка в центре Киева, состоял на учете в психоневрологической больнице. Ему поставили диагноз в 10-летнем возрасте.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Этот диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет", - отметил замглавы МВД.

По его словам, в Украине Керимов вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался.

Напомним, сегодня в центре Киева в бизнес-центре "Леонардо" мужчина захватил отделение банка, угрожая привести в действие бомбу, которая находится в его портфеле.

Захватчик отпустил всех сотрудников банка, однако руководитель отделения осталась по собственной инициативе.

Позже появилась информация о личности захватчика и его фото - это мужчина 1988 года рождения Сухроб Каримов, он является гражданином Узбекистана.

В результате силовики взяли штурмом отделение банка и задержали злоумышленника: никто не пострадал.

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