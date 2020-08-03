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Захват банка в Киеве квалифицировали как теракт

Киев, Понедельник 03 августа 2020 15:36
Захват банка в Киеве квалифицировали как теракт
Фото: место захвата банка в Киеве (telegram.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Происшествие квалифицировали как терроризм

Полиция квалифицировала захват банка в Киеве как терроризм. Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Напомним, в помещение банка "Универсал банк", расположенного в бизнес-центре по ул. Богдана Хмельницкого, зашел мужчина с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка.

Это был гражданин Узбекистана, который проживал в Киеве. В ходе штурма здания мужчину задержали. Его ждет суд и длительное тюремное заключение.

Отметим, захватчик заявлял, что бомба, которая якобы находится в его портфеле, взорвется в случае его ликвидации.

Напомним, правоохранители не знают есть ли оружие у мужчины, который сегодня в центре Киева захватил отделение банка.

Отметим, в Киеве мужчина угрожал взорвать отделение АО "Универсал Банк", с места происшествия появились первые фото.

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