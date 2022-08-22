Киевские ЦПАУ меняют режим работы на три дня

Центры предоставления административных услуг в Киеве будут работать только на выдачу готовых паспортных документов 23-25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Отмечается, что запланированные визиты на эти даты по предварительной записи будут перенесены на ближайшие даты в удобное для заявителя время.

При этом call-центр будет работать в усиленном режиме.

Всю актуальную информацию о получении услуг, состоянии рассмотрения и готовности представленных документов можно получить по телефонам: 044-202-60-38, 044-202-60-39.