Киевские ЦПАУ меняют режим работы на три дня

Центры предоставления административных услуг в Киеве будут работать только на выдачу готовых паспортных документов 23-25 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Отмечается, что запланированные визиты на эти даты по предварительной записи будут перенесены на ближайшие даты в удобное для заявителя время.
При этом call-центр будет работать в усиленном режиме.
Всю актуальную информацию о получении услуг, состоянии рассмотрения и готовности представленных документов можно получить по телефонам: 044-202-60-38, 044-202-60-39.
Напомним, в Киеве 22-24 августа наземный общественный транспорт и метро в Киеве будет курсировать с 06:00 до 21:00.
КГГА просит киевлян быть особенно бдительными на этой неделе из-за возможной угрозы обстрелов со стороны РФ.
Отметим, что заместитель министра внутренних дел Евгений Енин говорил, что РФ не готовится к наступлению в День Независимости, однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от россиян.
Кроме того, РБК-Украина писало, как в украинских городах готовятся ко Дню Независимости.
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