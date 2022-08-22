Не игнорировать сигналы тревоги и прятаться в укрытия: советы киевлянам ко Дню Независимости
Столичные власти просят горожан быть особенно бдительными на этой неделе из-за возможной угрозы обстрелов со стороны России. Киевлян призывают соблюдать меры безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться защитными сооружениями и укрытиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Отмечается, что в ближайшие дни возможны угрозы нанесения российскими войсками ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам и объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуры, а также расположенным рядом жилым массивам и объектам, обеспечивающим жизнедеятельность населения во время празднования Дня государственного флага и Дня Независимости Украины.
"В этом году Украина будет отмечать годовщину Независимости в условиях военного положения и под угрозой возможных обстрелов. Проведение массовых мероприятий запрещено, ведь враг - непредсказуем, мы должны быть готовы к любому сценарию и в первую очередь должны позаботиться о безопасности. Призываем горожан быть особенно бдительными на этой неделе. Пожалуйста, при первых сигналах тревоги сразу направляйтесь в укрытие, избегайте массовых скоплений людей, будьте особенно ответственными по соблюдению комендантского часа! Помните: эти простые правила и меры безопасности помогут сохранить жизнь вам и вашим близким", - сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Столичные власти также добавили ссылку на карту укрытий для населения.
Напомним, с 22 по 24 августа включительно наземный общественный транспорт в Киеве будет курсировать с 06:00 до 21:00. Метро также сократило график своей работы.
Отметим, что заместитель министра внутренних дел Евгений Енин говорил, что РФ не готовится к наступлению в День Независимости, однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от россиян.
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