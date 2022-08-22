ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не игнорировать сигналы тревоги и прятаться в укрытия: советы киевлянам ко Дню Независимости

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 августа 2022 15:27
Не игнорировать сигналы тревоги и прятаться в укрытия: советы киевлянам ко Дню Независимости Фото: столичная власть дала рекомендации жителям ко Дню Независимости (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Столичные власти просят горожан быть особенно бдительными на этой неделе из-за возможной угрозы обстрелов со стороны России. Киевлян призывают соблюдать меры безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться защитными сооружениями и укрытиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Отмечается, что в ближайшие дни возможны угрозы нанесения российскими войсками ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам и объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуры, а также расположенным рядом жилым массивам и объектам, обеспечивающим жизнедеятельность населения во время празднования Дня государственного флага и Дня Независимости Украины.

"В этом году Украина будет отмечать годовщину Независимости в условиях военного положения и под угрозой возможных обстрелов. Проведение массовых мероприятий запрещено, ведь враг - непредсказуем, мы должны быть готовы к любому сценарию и в первую очередь должны позаботиться о безопасности. Призываем горожан быть особенно бдительными на этой неделе. Пожалуйста, при первых сигналах тревоги сразу направляйтесь в укрытие, избегайте массовых скоплений людей, будьте особенно ответственными по соблюдению комендантского часа! Помните: эти простые правила и меры безопасности помогут сохранить жизнь вам и вашим близким", - сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Столичные власти также добавили ссылку на карту укрытий для населения.

Напомним, с 22 по 24 августа включительно наземный общественный транспорт в Киеве будет курсировать с 06:00 до 21:00. Метро также сократило график своей работы.

Отметим, что заместитель министра внутренних дел Евгений Енин говорил, что РФ не готовится к наступлению в День Независимости, однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев День независимости Украины
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании