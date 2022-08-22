В Киеве сократили время работы общественного транспорта. С сегодняшнего дня автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по новому графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА .

"С сегодняшнего дня, с 22 по 24 августа включительно, наземный общественный транспорт будет курсировать с 06:00 до 21:00", - говорится в сообщении.

Столичный метрополитен в эти дни также будет работать для перевозок пассажиров с 06:00 до 21:00.

В КГГА призывают киевлян заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу, а также быть особенно бдительными: при сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие и придерживаться комендантского часа.