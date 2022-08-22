Київські ЦНАПи змінюють режим роботи на три дні

Центри надання адміністративних послуг у Києва працюватимуть лише на видачу готових паспортних документів 23-25 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зазначається, що заплановані візити на ці дати за попереднім записом будуть перенесені на найближчі дати у зручний для заявника час.
При цьому call-центр працюватиме у посиленому режимі.
Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 044-202-60-38, 044-202-60-39.
Нагадаємо, у Києві 22-24 серпня наземний громадський транспорт і метро у Києві курсуватиме з 06:00 до 21:00.
КМДА просить киян бути особливо пильними цього тижня через можливу загрозу обстрілів з боку РФ.
Зазначимо, що заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін казав, що РФ не готується до наступу в День Незалежності, однак українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від росіян.
Окрім того, РБК-Україна писало, як в українських містах готуються до Дня Незалежності.
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