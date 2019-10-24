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Киеврада впервые почти за полгода собралась на заседание

Новости » Политика    24.10.2019 - 11:54
Киеврада впервые почти за полгода собралась на заседание
Фото: заседание Киеврады (РБК-Украина)

Заседание Киеврады не могло пройти полтора месяца из-за отсутствия кворума

Городской совет Киева (Киеврада) сегодня, 24 октября, впервые почти за полгода собралась на пленарное заседание. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, до этого последнее заседание Киеврады состоялось в середине мая. Очередная сессия не могла стартовать последние полтора месяца из-за отсуствия кворума. Сегодня на открытии сессии городской голова Виталий Кличко сообщил о регистрации 71 депутата.

Ожидается, что сегодня могут принять бюджет Киева на следующий год.

Напомним, ранее Верховная рада Украины в первом чтении одобрила проект о внесении изменений в закон о столице. Согласно документу, глава КГГА не сможет совмещать должность с любой другой. Таким образом, в будущем исключается возможность того, что мэром Киева и главой КГГА будет один человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему до сих пор не уволил Виталия Кличко с должности главы КГГА после того, как это согласовало правительство.

"Думаю об этом. Я думаю, что Кличко против разделения (должностей мэра Киева и главы КГГА, - ред.). Я думаю, что надо разделить эти функции", - заявил Зеленский и добавил, что не против закона о столице.

Метро Киева сегодня будет работать на час дольше
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