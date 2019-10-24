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Київрада вперше майже за півроку зібралася на засідання

Новини » Політика    24.10.2019 - 11:54
Київрада вперше майже за півроку зібралася на засідання
Фото: засідання Київради (РБК-Україна)

Засідання Київради не могло пройти півтора місяці через відсутність кворуму

Міська рада Києва (Київрада) сьогодні, 24 жовтня, вперше майже за півроку зібралася на пленарне засідання. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, до цього останнє засідання Київради відбулося в середині травня. Чергова сесія не могла стартувати останні півтора місяці через відсутність кворуму. Сьогодні на відкритті сесії міський голова Віталій Кличко повідомив про реєстрацію 71 депутата.

Очікується, що сьогодні можуть прийняти бюджет Києва на наступний рік.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України в першому читанні схвалила проект про внесення змін до закону про столицю. Згідно з документом, глава КМДА не зможе суміщати посаду з будь-якою іншою. Таким чином, в майбутньому виключається можливість того, що мером Києва і головою КМДА буде одна людина.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому досі не звільнив Віталія Кличка з посади голови КМДА після того, як це погодив уряд.

"Думаю про це. Я думаю, що Кличко проти розподілу (посад мера Києва і голови КМДА, - ред.). Я думаю, що треба розділити ці функції", - заявив Зеленський і додав, що не проти закону про столицю.

Метро Києва сьогодні буде працювати на годину довше
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