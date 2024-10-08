Над Києвом було збито "Кинджали", а Зеленський відкриє план перемоги українцям: новини за 7 жовтня

7 жовтня, Російська Федерація вдалась до ракетної атаки на Київ. А президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України має бути зрозумілим для кожного в країні.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 7 жовтня - у матеріалі РБК-Україна.
За інформацією військових, в районі об'єкта зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються. Генштаб зазначає, що Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.
Завдання було виконано підрозділами ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
Як повідомили в КМВА, вранці 7 жовтня ворог завдав ракетного удару по столиці. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В столиці працювала ППО.
За попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків - в Голосіївському та Солом’янському районах. Наразі в місті без руйнувань та постраждалих.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна в майбутньому зможе використовувати зброю з німецьких запасів для самооборони, включно з можливими ударами по військових об'єктах на території Росії.
За рекомендацією РНБО у Верховній Раді впроваджуються такі заходи безпеки:
Президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України має бути зрозумілим для кожного в країні. Його невдовзі розкриють українцям.
За словами Зеленського, необхідно зрозуміти позиції всіх партнерів України, та таким чином посилити план перемоги. Після цього він стане публічним для всіх.
Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.
"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми - ред.). Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - сказав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
Як нагадали в НАЗК, під час обшуків у Тетяни Крупи виявили лише готівкою близько 6 млн доларів. Але такої суми у деклараціях зазначено не було.
"Такі обставини є підставою для повторної перевірки декларації", - розповіли в агентстві.
Таким чином прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував заклики євродепутатів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Росії.
"Мені шкода, що в Європі з'явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися", - сказав Фіцо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.