Над Києвом було збито "Кинджали", а Зеленський відкриє план перемоги українцям: новини за 7 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

Війська РФ вчергове атакували Україну "Шахедами". Сили ППО знешкодили півтора десятка дронів, які загрожували Києву.

Ситуація у Торецьку Донецької області важка, росіяни зайшли на східну околицю міста. Бої ведуться буквально за кожен підʼїзд.

Генштаб підтвердив удар по нафтовому терміналу у окупованій Феодосії

За інформацією військових, в районі об'єкта зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються. Генштаб зазначає, що Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання було виконано підрозділами ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Сили ППО знищили всі "Кинджали", які летіли на Київ

Як повідомили в КМВА, вранці 7 жовтня ворог завдав ракетного удару по столиці. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В столиці працювала ППО.

За попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків - в Голосіївському та Солом’янському районах. Наразі в місті без руйнувань та постраждалих.

Бербок не виключила, що Україна зможе використати німецьку зброю для ударів углиб РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна в майбутньому зможе використовувати зброю з німецьких запасів для самооборони, включно з можливими ударами по військових об'єктах на території Росії.

У Раді обмежують використання Telegram: що про це відомо

За рекомендацією РНБО у Верховній Раді впроваджуються такі заходи безпеки:

обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, який залишиться без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до акаунту;

заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;

заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності.

Зеленський анонсував розкриття плану перемоги для всіх українців

Президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України має бути зрозумілим для кожного в країні. Його невдовзі розкриють українцям.

За словами Зеленського, необхідно зрозуміти позиції всіх партнерів України, та таким чином посилити план перемоги. Після цього він стане публічним для всіх.

Україна отримуватиме від Словаччини аварійні поставки електроенергії у разі блекауту

Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми - ред.). Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - сказав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

НАЗК повторно перевірить декларацію голови Хмельницького обласного МСЕК

Як нагадали в НАЗК, під час обшуків у Тетяни Крупи виявили лише готівкою близько 6 млн доларів. Але такої суми у деклараціях зазначено не було.

"Такі обставини є підставою для повторної перевірки декларації", - розповіли в агентстві.

Прем'єр Словаччини запропонував вдарити ракетою по Брюсселю

Таким чином прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував заклики євродепутатів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Росії.

"Мені шкода, що в Європі з'явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися", - сказав Фіцо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.