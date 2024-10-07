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Зеленський анонсував розкриття плану перемоги для всіх українців

Понеділок 07 жовтня 2024 20:14
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Зеленський анонсував розкриття плану перемоги для всіх українців Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України має бути зрозумілим для кожного в країні. Його невдовзі розкриють українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

За словами Зеленського, необхідно зрозуміти позиції всіх партнерів України, та таким чином посилити план перемоги. Після цього він стане публічним для всіх.

"Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні. Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також - зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення", - розповів президент.

Він також заявив, що наразі очікує звіт від української команди у Вашингтоні, яка працює там над деталями плану перемоги.

Що відомо про план перемоги

Близько місяця тому президент Володимир Зеленський анонсував план перемоги у війні. Його вже було презентовано президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти США Камала Харріс та Дональд Трамп. Вони побачили план перемоги під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Днями Зеленський заявив, що план перемоги України не скасовує наміру провести саміт миру.

Однак зважаючи на секретність документа не обійшлося без фейків. Зокрема, видання Bild написало про нібито "готовність" України до "заморозки" війни. Насправді ця інформація не відповідає дійсності.

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