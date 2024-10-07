Зеленський анонсував розкриття плану перемоги для всіх українців

Президент Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України має бути зрозумілим для кожного в країні. Його невдовзі розкриють українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

За словами Зеленського, необхідно зрозуміти позиції всіх партнерів України, та таким чином посилити план перемоги. Після цього він стане публічним для всіх.

"Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні. Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також - зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення", - розповів президент.

Він також заявив, що наразі очікує звіт від української команди у Вашингтоні, яка працює там над деталями плану перемоги.