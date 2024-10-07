У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

В ніч на 7 жовтня у Києві вдруге оголосили повітряну тривогу. В цей час у низці областей України фіксують ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 03:35, сигнал повітряної тривоги оголошено у центральних, північно-центральних та північно-східних областях України.

Нагадаємо, що цієї ночі в Києві вже оголошували тривогу. Її причиною так само були безпілотники.

Крім того, тривога лунала і пізно ввечері, 6 жовтня. Перший раз через ракету, другий раз через БпЛА.

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