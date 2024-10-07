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У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

Понеділок 07 жовтня 2024 03:39
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У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу Фото: люди в метро під час тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 7 жовтня у Києві вдруге оголосили повітряну тривогу. В цей час у низці областей України фіксують ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 03:30.

Згідно останньої інформації військових, о 03:34, рух ворожих безпілотників наступний:

  • БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей (північ), курс західний;
  • декілька груп БпЛА в центрі Чернігівської області, курс на захід та південь;
  • БпЛА на межі Київської та Житомирської областей (північ), курс південий;
  • БпЛА в районі Семенівки (Полтавська область), курс південно-західний;
  • БпЛА в районі Нові Санжари (Полтавська область), курс південно-західний.

Де оголошено тривогу

Станом на 03:35, сигнал повітряної тривоги оголошено у центральних, північно-центральних та північно-східних областях України.

У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

Нагадаємо, що цієї ночі в Києві вже оголошували тривогу. Її причиною так само були безпілотники.

Крім того, тривога лунала і пізно ввечері, 6 жовтня. Перший раз через ракету, другий раз через БпЛА.

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