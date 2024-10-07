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Генштаб підтвердив удар по нафтовому терміналу у окупованій Феодосії

Понеділок 07 жовтня 2024 09:23
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Генштаб підтвердив удар по нафтовому терміналу у окупованій Феодосії Ілюстративне фото (t.me)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні вночі було завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника в тимчасово окупованій Феодосії, АР Крим. У районі об’єкта спалахнула пожежа, наслідки ураження наразі уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Феодосійський термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися для забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Удар був виконаний підрозділами ракетних військ Збройних Сил України у співпраці з іншими складовими Сил оборони України.

"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 9:38

Так званий мер Феодосії Ігор Ткаченко заявив, що режим НС муніципального характеру вводять у місті через пожежу на нафтобазі.

Атака на нафтобазу

У ніч на 7 жовтня на нафтобазі у Феодосії спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, об'єкт був атакований безпілотниками.

Горить АТ "Морський нафтовий термінал", який раніше вже ставав ціллю атак. У березні 2024 року на територію нафтобази впали чотири безпілотники, що спричинило пошкодження магістрального трубопроводу та пожежу. Працівників тоді евакуювали, а на ліквідацію вогню пішло півтори години.

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