В Киеве останавливают фуникулер: в КГГА назвали даты и объяснили, что случилось

Со следующей недели киевляне и гости столицы не смогут воспользоваться фуникулером, который соединяет исторический Верхний город и Подол, поскольку он будет закрыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Кроме того, перед запуском работы фуникулера будут проведены статические и динамические испытания под нагрузкой.

Гражданам сообщили также, что в период закрытия фуникулера для пассажиров, специалисты планируют:

Отмечается, что такие изменения для пассажиров будут введены ввиду ежегодного планового ремонта.

В КГГА рассказали (ссылаясь на КП "Киевпастранс"), что столичный фуникулер будет закрыт:

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве с сегодняшнего дня, 10 июля, и почти на год перекрывают пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничивают движение транспорта по ней.

Кроме того, в Киеве и области начали запрещать движение фур и грузовиков, "закрывая" для них даже некоторые трассы.

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