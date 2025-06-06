У Києві зросла кількість поранених рятувальників, є "важкі"

Як розповіла Водолага, внаслідок обстрілу постраждали 13 рятувальників у Києві. Також ще 5 поранення отримали у Тернопільській області.

"І ще хочу зазначити, що у журналістів, у пресофіцерів сьогодні свято, і, на жаль, серед поранених у нас є Павло Петров, я думаю, що всі журналісти з Києва його знають. І також поранений ще один пресофіцер міста Києва", - розповіла вона.

Спікер ДСНС додала, що серед поранених столичних рятувальників - двоє перебувають у дуже важкому стані.

Кількість поранених рятувальників зросла знову

Як зазначається у Telegram-каналі ДСНС, станом на 11 ранку відомо про: