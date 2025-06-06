UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві зросла кількість поранених рятувальників, є "важкі"

Ілюстративне фото: у Києві зросла кількість поранених рятувальників, є "важкі" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві внаслідок нічного обстрілу постраждали 14 працівник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Серед поранених є й "важкі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ДСНС Світлану Водолагу в ефірі телемарафону.

Як розповіла Водолага, внаслідок обстрілу постраждали 13 рятувальників у Києві. Також ще 5 поранення отримали у Тернопільській області. 

"І ще хочу зазначити, що у журналістів, у пресофіцерів сьогодні свято, і, на жаль, серед поранених у нас є Павло Петров, я думаю, що всі журналісти з Києва його знають. І також поранений ще один пресофіцер міста Києва", - розповіла вона. 

Спікер ДСНС додала, що серед поранених столичних рятувальників - двоє перебувають у дуже важкому стані. 

Кількість поранених рятувальників зросла знову

Як зазначається у Telegram-каналі ДСНС, станом на 11 ранку відомо про: 

  • 3 загиблих співробітників ДСНС; 
  • 14 поранених рятувальників. 

 

Масована атака на Україну 6 червня

У ніч проти 6 червня російські терористи здійснили чергову масштабну атаку на українську територію, використавши ракети та дрони. У Києві уламки падали в різних частинах міста. Пошкоджень зазнали житлові будинки, інфраструктурні об'єкти, ділянка метрополітену та автозаправка.

Одним із найбільш постраждалих міст став Тернопіль. Там зафіксовано прямі влучання в промислові підприємства та критичну інфраструктуру. За масштабами це одна з найпотужніших атак на місто за весь час війни.

У Чернігові удари прийшлися по житлових кварталах. Частина міста залишилася без електропостачання.

Більше деталей - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДСНСВійна в Україні