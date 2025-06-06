У Києві зросла кількість поранених рятувальників, є "важкі"

У Києві внаслідок нічного обстрілу постраждали 14 працівник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Серед поранених є й "важкі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ДСНС Світлану Водолагу в ефірі телемарафону.
Як розповіла Водолага, внаслідок обстрілу постраждали 13 рятувальників у Києві. Також ще 5 поранення отримали у Тернопільській області.
"І ще хочу зазначити, що у журналістів, у пресофіцерів сьогодні свято, і, на жаль, серед поранених у нас є Павло Петров, я думаю, що всі журналісти з Києва його знають. І також поранений ще один пресофіцер міста Києва", - розповіла вона.
Спікер ДСНС додала, що серед поранених столичних рятувальників - двоє перебувають у дуже важкому стані.
Як зазначається у Telegram-каналі ДСНС, станом на 11 ранку відомо про:
У ніч проти 6 червня російські терористи здійснили чергову масштабну атаку на українську територію, використавши ракети та дрони. У Києві уламки падали в різних частинах міста. Пошкоджень зазнали житлові будинки, інфраструктурні об'єкти, ділянка метрополітену та автозаправка.
Одним із найбільш постраждалих міст став Тернопіль. Там зафіксовано прямі влучання в промислові підприємства та критичну інфраструктуру. За масштабами це одна з найпотужніших атак на місто за весь час війни.
У Чернігові удари прийшлися по житлових кварталах. Частина міста залишилася без електропостачання.
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