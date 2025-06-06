В Киеве возросло количество раненых спасателей, есть "тяжелые"

Как рассказала Водолага, в результате обстрела пострадали 13 спасателей в Киеве. Также еще 5 ранения получили в Тернопольской области.

"И еще хочу отметить, что у журналистов, у прес-офицеров сегодня праздник, и, к сожалению, среди раненых у нас есть Павел Петров, я думаю, что все журналисты из Киева его знают. И также ранен еще один прес-офицер города Киева", - рассказала она.

Спикер ГСЧС добавила, что среди раненых столичных спасателей - двое находятся в очень тяжелом состоянии.

Количество раненых спасателей возросло снова

Как отмечается в Telegram-канале ГСЧС, по состоянию на 11 утра известно о: