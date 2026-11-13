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В Киеве изменили движение транспорта: какие маршруты запустили и отменили (схемы)

17:34 13.11.2026 Пт
4 мин
aimg Ирина Костенко
В Киеве изменили движение транспорта: какие маршруты запустили и отменили (схемы) Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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С пятницы, 13 ноября, в Киеве заработали четыре новых временных троллейбусных маршрута. Дублирующие их автобусы отменили, взамен запустили еще два.

Подробнее об изменениях для пассажиров и схемах движения новых маршрутов, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что именно изменилось для пассажиров

По данным Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА), с пятницы, 13 ноября, в столице была организована работа четырех троллейбусных маршрутов - по временным схемам.

В пресс-службе коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Telegram добавили, что из-за этого прекращают работу четыре автобусных маршрута (которые дублировали их движение).

В то же время запускаются два новых временных автобусных маршрута.

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По каким маршрутам запустили троллейбусы

Для четырех временных троллейбусных маршрутов были определены такие схемы движения:

  • троллейбусы №30-К "Улица Милославская - станция городской электрички "Куреневка": проспект Червоной Калины (от улицы Милославской) - проспект Романа Шухевича - Северный мост - проспект Степана Бандеры (до станции городской электрички "Куреневка") - проспект Степана Бандеры - Северный мост - проспект Романа Шухевича - проспект Червоной Калины (до улицы Милославской);

В Киеве изменили движение транспорта: какие маршруты запустили и отменили (схемы)Схема временного троллейбусного маршрута №30-К (инфографика: t.me/kyivpasstrans)

  • троллейбусы №43-К "Дарницкая площадь - станция метро "Лыбидская": Дарницкая площадь - проспект Соборности - мост имени Евгения Патона - бульвар Николая Михновского - улица Большая Васильковская (до станции метро "Лыбидская") - Лыбидская площадь - улица Антоновича - бульвар Николая Михновского - мост имени Евгения Патона - проспект Соборности - Дарницкая площадь - улица Владимира Сосюры - улица Пластовая - улица Пражская - Дарницкая площадь;

В Киеве изменили движение транспорта: какие маршруты запустили и отменили (схемы)Схема временного троллейбусного маршрута №43-К (инфографика: t.me/kyivpasstrans)

  • троллейбусы №48 "Станция метро "Лесная" - станция городской электрички "Куреневка": улица Киото - улица Кубанской Украины - Лесной проспект - улица Братиславская - улица Рональда Рейгана - проспект Червоной Калины (до улицы Сержа Лифаря) - проспект Червоной Калины - проспект Романа Шухевича - Северный мост - проспект Степана Бандеры (до станции городской электрички "Куреневка") - проспект Степана Бандеры - Северный мост - проспект Романа Шухевича - проспект Червоной Калины - улица Рональда Рейгана - улица Братиславская - Лесной проспект - улица Милютенко - улица Киото;

В Киеве изменили движение транспорта: какие маршруты запустили и отменили (схемы)Схема временного троллейбусного маршрута №48 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)

  • троллейбусы №50 "Улица Милославская - станция метро "Лыбидская": проспект Червоной Калины (от улицы Милославской) - проспект Воскресенский - проспект Георгия Нарбута - улица Строителей - проспект Леонида Каденюка - Дарницкая площадь - проспект Соборности - мост имени Евгения Патона - бульвар Николая Михновского - улица Большая Васильковская (до станции метро "Лыбидская") - Лыбидская площадь - улица Антоновича - бульвар Николая Михновского - мост имени Евгения Патона - проспект Соборности - Дарницкая площадь - проспект Мира - улица Строителей - проспект Георгия Нарбута - проспект Воскресенский - проспект Червоной Калины (до улицы Милославской).

В Киеве изменили движение транспорта: какие маршруты запустили и отменили (схемы)Схема троллейбусного маршрута №50 (инфографика: t.me/kyivpasstrans)

Какие временные автобусы отменили

В связи с организацией движения вышеупомянутых троллейбусов, с 13 ноября прекратили работу временные автобусы, которые дублировали их маршруты:

  • автобусы №30-ТР;
  • автобусы №34-ТР;
  • автобусы №50-ТР;
  • автобусы №50-К.

Какие временные автобусы запустили

Два новых временных автобусных маршрута, которые запустили с 13 ноября, таковы:

  • автобусы №30-КА "Улица Кадетский Гай - станция метро "Почайна": улица Ивана Пулюя (от улицы Кадетский Гай) - улица Федора Эрнста - улица Святослава Храброго - Севастопольская площадь - Чоколовский бульвар - улица Вадима Гетьмана - улица Александра Довженко - улица Елены Телиги - проспект Степана Бандеры - Оболонский проспект (до станции метро "Почайна") - Оболонский проспект - проспект Степана Бандеры - улица Елены Телиги - улица Александра Довженко - улица Вадима Гетьмана - Чоколовский бульвар - Севастопольская площадь - улица Святослава Храброго - улица Федора Эрнста - улица Ивана Пулюя (до улицы Кадетский Гай);

В Киеве изменили движение транспорта: какие маршруты запустили и отменили (схемы)Схема временного автобусного маршрута №30-КА (инфографика: t.me/kyivpasstrans)

  • автобусы №43-КА "Кибернетический центр - станция метро "Лыбидская": улица Валерьяна Подмогильного - проспект Академика Глушкова - Голосеевский проспект - бульвар Николая Михновского - улица Большая Васильковская (до станции метро "Лыбидская") - Лыбидская площадь - улица Антоновича - бульвар Николая Михновского - Голосеевский проспект - проспект Академика Глушкова - улица Валерьяна Подмогильного.

В Киеве изменили движение транспорта: какие маршруты запустили и отменили (схемы)Схема временного автобусного маршрута №43-КА (инфографика: t.me/kyivpasstrans)

Напомним, ранее мы рассказывали, выдержат ли мосты Киева удары РФ, что будет, если "разрезать" ванты, и помогут ли столице понтонные переправы (какие проблемы с ними вероятны).

Кроме того, мы сообщали, сколько стоит проезд в транспорте Киева - актуальные цены на ноябрь.

Читайте также, какие маршруты наземного транспорта соединяют разные берега столицы.

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