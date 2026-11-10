Правила пільгового проїзду в транспорті України зміняться: Рада схвалила новий закон

Верховна Рада схвалила проєкт закону щодо запровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Документ передбачає також перехід до адресної грошової форми реалізації пільг.

Докладніше про цей законопроєкт, його мету та актуальність реформи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що пропонує змінити законопроєкт і навіщо

У вівторок, 10 листопада, прес-служба Верховної Ради України у Telegram повідомила, що парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №5651-2 про внесення змін до окремих законодавчих актів щодо пільг з оплати проїзду (та деяких інших пільг).

Українцям пояснили, що йдеться про "новий механізм надання пільг на проїзд у громадському транспорті".

"За проголосували 235 народних депутатів", - уточнили у ВРУ.

Документ передбачає:

перехід до адресної грошової форми реалізації пільг на проїзд;

запровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Пропонується, зокрема, запровадити електронний квиток як основний документ для підтвердження права на пільговий проїзд

Законопроєкт №5651-2 схвалили у другому читанні (інфографіка: t.me/verkhovnaradaukrainy)

У пояснювальній записці до документу зазначається, що необхідність ухвалення законопроєкту обґрунтовується нагальною потребою в усуненні юридичних колізій та законодавчих прогалин в положеннях нормативних актів, які регулюють:

порядок надання пільг з оплати проїзду;

порядок надання інших пільг окремим категоріям громадян (учасникам бойових дій, інвалідам війни, військовослужбовцям, членам сімей загиблих, померлих УБД тощо).

Отже, в цілому мета законопроекту:

врегулювання питання надання пільг з оплати проїзду (та деяких інших пільг) окремим категоріям громадян шляхом визначення порядку та розмірів їх надання;

врегулювання питання щодо порядку надання безкоштовного електронного квитка.

Насамкінець автори документу наголосили, що його схвалення:

позитивно вплине на комплексне підвищення добробуту пільгових категорій;

буде сприяти врегулюванню доступу окремих груп соціально незахищених верств населення до наявного переліку пільг і соціальних гарантій.

Чим важлива реформа для пасажирів і перевізників

У прес-службі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України у Facebook повідомили, що завдання реформи пільгових перевезень - забезпечити:

гарантоване право окремих категорій людей на пільговий проїзд;

прозорий облік поїздок;

своєчасну оплату перевізникам.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник додав, що "пільговий проїзд має бути гарантованим правом людини, а не причиною конфліктів між пасажирами та водіями".

"Сьогодні ми маємо ситуацію, коли держава гарантує пільги, але перевізники часто не отримують належної компенсації за такі поїздки, а людина з пільгою не може скористатись цим правом. Законопроєкт №5651-2 закладає основу для зміни цієї системи", - констатував посадовець.

Він уточнив, що при цьому:

кожна пільгова поїздка - має бути облікована ;

; перевізник - повинен отримати за неї оплату;

громади - повинні мати прозорий механізм відповідних розрахунків.

"При цьому всі чинні пільги зберігаються. Наше завдання - зробити так, щоб люди могли безперешкодно користуватися своїм правом на проїзд, а транспортні підприємства мали зрозумілі та передбачувані умови роботи", - пояснив міністр.

Скільки буде тривати впровадження нової системи

Згідно з даними міністерства, в цілому реформа пільгових перевезень передбачає:

єдині правила організації пільгових перевезень по всій країні;

автоматизований облік пільгових поїздок через державну систему;

монетизацію пільг за допомогою спеціальних банківських карток;

оплату перевізникам за фактично здійснені пільгові поїздки.

Зміст реформи пільгових перевезень в Україні (інфографіка: mininfra.gov.ua)

Для пасажирів це означає можливість користуватися пільгами без конфліктів і перевірки паперових посвідчень.

Для громад - прозорі розрахунки. Для перевізників - гарантовану оплату поїздок.

"Важливо: усі чинні пільги зберігаються. Змінюється лише механізм їх обліку, фінансування та забезпечення", - наголосили у міністерстві.

Повідомляється також, що перехідний період для впровадження нової системи триватиме до 1 липня 2028 року.