РФ вдарила дронами по Південному мосту у Києві, рух транспорту та метро перекрито
Російські окупанти у четвер, 1 жовтня, вдарили безпілотниками по Південному мосту у Києві. Внаслідок обстрілу зупинено рух наземного транспорту і метро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.
"Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту", - розповів він.
Кличко також повідомив, що наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинено.
Міський голова додав, що працівники КП "Київавтошляхміст" здійснюють обстеження стану споруди після атаки.
Оновлено о 13:19
Внаслідок ворожої атаки поїзди "зеленої" лінії метро рухаються лише підземними ділянками:
- "Сирець" - "Видубичі";
- "Осокорки" - "Червоний хутір".
Автобуси №№ 22, 91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.
Нагадаємо, сьогодні російський дрон влучив у школу у Києві, де на момент атаки перебували 104 дитини.
Учні та персонал перебували в укритті. Після дозволу екстрених служб усіх евакуювали, а дітей передали батькам.
Крім того, Київ перебував під ворожою атакою в ніч на сьогодні. У Солом'янському районі горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового будинку, а в Оболонському палав склад, постраждала одна людина.