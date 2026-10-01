РФ вдарила дронами по Південному мосту у Києві, рух транспорту та метро перекрито

Фото: росіяни вдарили по Південному мосту у Києві (Getty Images)

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Російські окупанти у четвер, 1 жовтня, вдарили безпілотниками по Південному мосту у Києві. Внаслідок обстрілу зупинено рух наземного транспорту і метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

"Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту", - розповів він. Кличко також повідомив, що наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинено. Міський голова додав, що працівники КП "Київавтошляхміст" здійснюють обстеження стану споруди після атаки. Оновлено о 13:19 Внаслідок ворожої атаки поїзди "зеленої" лінії метро рухаються лише підземними ділянками: "Сирець" - "Видубичі";

"Осокорки" - "Червоний хутір". Автобуси №№ 22, 91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках. Нагадаємо, сьогодні російський дрон влучив у школу у Києві, де на момент атаки перебували 104 дитини. Учні та персонал перебували в укритті. Після дозволу екстрених служб усіх евакуювали, а дітей передали батькам.