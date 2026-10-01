Вечірній удар по Південному мосту: пошкоджено опору, рух метро зупинили

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Другий удар окупантів по Південному мосту у Києві завдав споруді пошкоджень. Рух транспорту зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.

Наслідки обстрілу Південного мосту За словами Кличка, унаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені: мостова опора,

відбійник,

дорожнє полотно,

захисне бетонне загородження метрополітену. "Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро", - каже Кличко. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений.