Вечірній удар по Південному мосту: пошкоджено опору, рух метро зупинили
22:30 01.10.2026 Чт
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Ілюстративне фото: рятувальник ліквідовує наслідки обстрілів (Getty Images)
Другий удар окупантів по Південному мосту у Києві завдав споруді пошкоджень. Рух транспорту зупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.
Наслідки обстрілу Південного мосту
За словами Кличка, унаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені:
- мостова опора,
- відбійник,
- дорожнє полотно,
- захисне бетонне загородження метрополітену.
"Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро", - каже Кличко.
Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений.
Раніше РБК-Україна писало, що ворог влучив у дорожнє полотно на Південному мосту.
Нагадаємо, що окупанти 1 жовтня ударили безпілотниками по Південному мосту у Києві. Внаслідок обстрілу зупинено рух наземного транспорту і метро.