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Вечірній удар по Південному мосту: пошкоджено опору, рух метро зупинили

22:30 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Вечірній удар по Південному мосту: пошкоджено опору, рух метро зупинили Ілюстративне фото: рятувальник ліквідовує наслідки обстрілів (Getty Images)
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Другий удар окупантів по Південному мосту у Києві завдав споруді пошкоджень. Рух транспорту зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.

Наслідки обстрілу Південного мосту

За словами Кличка, унаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені:

  • мостова опора,
  • відбійник,
  • дорожнє полотно,
  • захисне бетонне загородження метрополітену.

"Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро", - каже Кличко.

Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений.

Раніше РБК-Україна писало, що ворог влучив у дорожнє полотно на Південному мосту.

Нагадаємо, що окупанти 1 жовтня ударили безпілотниками по Південному мосту у Києві. Внаслідок обстрілу зупинено рух наземного транспорту і метро.

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