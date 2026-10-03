Осінтери встановили "батька" реактивного "Шахеда"

Команда OSINT-каналу Еvocation.info встановила ім'я росіянина, який розхвалював перед російським диктатором Володимиром Путіним реактивні "Шахеди" власного виробництва, поки вони атакували Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evocation.info .

Увечері 2 жовтня після чергового удару реактивного дрона по Південному мосту в Києві в мережі з’явилося відео презентації Путіну так званих "Герань-4" та "Герань-5" під час навчань "Центр-2026" на полігоні "Чебаркульський".

На відео чоловік у костюмі розхвалює можливості дронів, завершуючи свій виступ словами: "Готові так само продовжувати бити ворога. Доповідь закінчено!".

Після цього Путін потиснув йому руку, а потім раптово обійняв.

Осінтерам вдалося з'ясувати, хто був цим чоловіком, а також дані про нього та його сім'ю.

"Батьком" реактивних "Шахедів" виявився заступник генерального директора ОЕЗ "Алабуга" (виробник "Шахедів") з питань роботи з ключовими партнерами Ільдар Тазутдінов.

Фото: Ільдар Тазутдінов, його дружина, дочка та син (Еvocation.info)