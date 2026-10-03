Осінтери встановили "батька" реактивного "Шахеда"
Команда OSINT-каналу Еvocation.info встановила ім'я росіянина, який розхвалював перед російським диктатором Володимиром Путіним реактивні "Шахеди" власного виробництва, поки вони атакували Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evocation.info.
Увечері 2 жовтня після чергового удару реактивного дрона по Південному мосту в Києві в мережі з’явилося відео презентації Путіну так званих "Герань-4" та "Герань-5" під час навчань "Центр-2026" на полігоні "Чебаркульський".
На відео чоловік у костюмі розхвалює можливості дронів, завершуючи свій виступ словами: "Готові так само продовжувати бити ворога. Доповідь закінчено!".
Після цього Путін потиснув йому руку, а потім раптово обійняв.
Осінтерам вдалося з'ясувати, хто був цим чоловіком, а також дані про нього та його сім'ю.
"Батьком" реактивних "Шахедів" виявився заступник генерального директора ОЕЗ "Алабуга" (виробник "Шахедів") з питань роботи з ключовими партнерами Ільдар Тазутдінов.
Фото: Ільдар Тазутдінов, його дружина, дочка та син (Еvocation.info)
Реактивні "Шахеди" щодня атакують Україну
Нагадаємо, останнім часом росіяни почали активно атакувати Україну реактивними "Шахедами". Зокрема, Київ та область щодня атакують десятки, а то й сотні, таких дронів.
Україна розробляє та вже застосовує перехоплювачі реактивних "Шахедів", адже їх збивати значно складніше, ніж звичайні дрони.
Зокрема, вчора бійці Lasar’s Group Національної гвардії України вдруге за останні дні знищили російський реактивний ударний дрон "Герань-5". Для перехоплення використали український P1-SUN JetKiller від SkyFall.