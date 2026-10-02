Росіяни вночі повторно атакували Південний міст у Києві

Вночі 2 жовтня Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві. На місце виїхали екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Про удар по мосту стало відомо близько 05:03. Наслідки з'ясовують: даних про руйнування чи постраждалих наразі немає.

Уламки в Голосіївському районі

За кілька хвилин до цього в Голосіївському районі уламки впали на відкриту територію. Вибуховою хвилею пошкодило вікна в нежитловій будівлі та кілька автомобілів. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

Першого удару Південний міст зазнав удень 1 жовтня, коли два дрони влучили поблизу його опори. Рух метро та наземного транспорту зупинили, але фахівці "Київавтошляхмосту" критичних пошкоджень не виявили. Автобуси № 22 і 91 повернулися на звичні маршрути, а поїзди "зеленої" лінії мостом тимчасово не курсували.