У Києві жінка торгувала машинами, ввезеними як "гуманітарка" для ЗСУ

У Києві затримали жінку, яка під прикриттям фіктивного благодійного фонду продавала авто, завезені з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 47-річній жінці, яка організувала незаконний продаж авто, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ.

Мешканка Київської області тривалий час завозила авто для армії під прикриттям благодійного фонду, який фактично існував лише "на папері". Машини мали потрапляти до військових, проте цього не відбувалося.

Продаж здійснювався через оголошення у соцмережах та на платформі ОЛХ. За попередньою інформацією, вона намагалася продати щонайменше три автомобілі.

Під час отримання грошей за один з автомобілів жінку затримали.

Під час обшуків правоохоронці вилучили чотири машини: Peugeot Boxer, Suzuki Grand Vitara, KIA Sorento та BMW, який підозрювана залишила собі.

Жінці загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: киянка перетворила авто для армії на власний бізнес (Київська міська прокуратура)