У Києві жінка торгувала машинами, ввезеними як "гуманітарка" для ЗСУ

Київ, П'ятниця 12 вересня 2025 14:10
У Києві жінка торгувала машинами, ввезеними як "гуманітарка" для ЗСУ Фото: киянка продавала авто, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Савченко Юлія

У Києві затримали жінку, яка під прикриттям фіктивного благодійного фонду продавала авто, завезені з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 47-річній жінці, яка організувала незаконний продаж авто, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ.

Мешканка Київської області тривалий час завозила авто для армії під прикриттям благодійного фонду, який фактично існував лише "на папері". Машини мали потрапляти до військових, проте цього не відбувалося.

Продаж здійснювався через оголошення у соцмережах та на платформі ОЛХ. За попередньою інформацією, вона намагалася продати щонайменше три автомобілі.

Під час отримання грошей за один з автомобілів жінку затримали.

Під час обшуків правоохоронці вилучили чотири машини: Peugeot Boxer, Suzuki Grand Vitara, KIA Sorento та BMW, який підозрювана залишила собі.

Жінці загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: киянка перетворила авто для армії на власний бізнес (Київська міська прокуратура)

Нагадаємо, у Києві викрили 20-річного хлопця, який створив у TikTok фейковий акаунт від імені командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді та збирав гроші нібито на армію.

Шахрай використовував реальні відео з командиром, щоб переконати користувачів, що саме він просить донати на підтримку армії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що шахраї в Вінниці пограбували матір загиблого військового ЗСУ. Жінку ошукали майже на мільйон гривень.

Організував схему житель Вінниці, який є уродженцем Росії. За отримані гроші чоловік купив 18 дорогих мобільних телефонів. Чотири з них він встиг продати.

Читайте також про 11 шахрайських схем у Telegram, через які українці ризикують втратити гроші.

