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У Вінниці матір загиблого військового ошукали майже на мільйон гривень

Україна, Понеділок 02 червня 2025 15:36
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У Вінниці матір загиблого військового ошукали майже на мільйон гривень Фото: Аферист із Вінниці обікрав родину загиблого військового (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Вінниці правоохоронці викрили шахрайську схему. Жертвою стала мешканка Львівщини, яка втратила сина на війні та отримала державну виплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними правоохоронців, зловмисники подзвонили жінці та представилися працівниками служби безпеки банку. Вони переконали її надати дані для входу до банківського застосунку. Після цього з її рахунку зникли кошти - майже 970 тисяч гривень.

Як з’ясувалося, організував схему житель Вінниці, який є уродженцем Росії. Він раніше вже мав судимості за корисливі злочини. За отримані гроші чоловік купив 18 дорогих мобільних телефонів. Чотири з них він встиг продати.

Після викриття злочину решту техніки - на суму понад 745 тисяч гривень - суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Там її планують продати, щоб частково компенсувати збитки потерпілій.

Підозрюваного взяли під варту. Йому дозволили внести заставу.

Правоохоронці продовжують пошук інших учасників схеми. Справу розслідує поліція Вінниччини за підтримки кіберполіції.

Фото: Правоохоронці затримали вінничанина, який ошукав матір загиблого воїна (vin.gp.gov.ua)

Шахрайські схеми в Україні

В мережі почала діяти нова схема. Від імені “Укрпошти” користувачам надходять повідомлення про необхідність оновити адресну інформацію. Детальніше про те, як вберегтись від шахраїв, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Читайте також про 11 шахрайських схем у Telegram, через які українці ризикують втратити гроші.

Також РБК-Україна повідомляла, що шахраї придумали нову схему "Електронні петиції", завдяки яким крадуть доступ до акаунтів українців.

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