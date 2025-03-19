Шахраї в Telegram: розкрито 11 схем, які можуть позбавити вас грошей

Telegram - одна з найпопулярніших платформ для спілкування, але, як і будь-яка інша соціальна мережа, вона не застрахована від шахраїв. Щодня в месенджері з'являються нові схеми обману, і багато користувачів стають їхніми жертвами.

Що таке шахрайство в Telegram?

Шахрайства в месенджері Telegram - це обманні схеми, які кіберзлочинці використовують для отримання особистої інформації або даних про платежі користувачів додатка. Шахраї можуть потім використовувати ці дані для крадіжки особистості або продажу їх на даркнеті.

Хоча Telegram має заходи безпеки для захисту користувачів, рішучі злочинці все одно можуть скористатися приватністю додатка, щоб спілкуватися з користувачами без розкриття особистої інформації. Шахраї можуть приховувати свій номер телефону, використовуючи ім'я користувача, а деякі чати зашифровані наскрізним чином, що запобігає моніторингу повідомлень.

Фальшиві канали Telegram

Канали Telegram - це форма розсилки, яка дає змогу користувачам надсилати повідомлення ширшій аудиторії. Шахраї створюють фальшиві канали, які виглядають майже ідентично популярним каналам. Потім вони зв'язуються з користувачами каналу і намагаються зібрати особисту інформацію або змусити їх перейти за посиланням, яке встановить шкідливе ПЗ на їхні пристрої.

Фальшиві канали Telegram можуть наслідувати назви справжніх, але шахраї не можуть точно відтворити ім'я користувача адміністратора перевіреного каналу. Завжди перевіряйте невеликі відмінності в імені користувача та шукайте синю позначку перевірки поруч із назвою каналу (тільки офіційні канали Telegram для відомих брендів або публічних фігур мають цю позначку).

Під час приєднання до нового каналу будьте обережні, якщо адміністратор напише вам особисто з проханням перейти за посиланням або поділитися особистою інформацією - це часто є тривожним сигналом. Крім того, фальшиві посилання в публічних постах, наприклад, у конкурсах із призами або нереалістичних пропозиціях, можуть перекинути на шкідливі сайти.

Шахрайство з технічною підтримкою

Деякі шахраї використовують боти для сканування каналів Telegram у пошуках користувачів, які обговорюють проблеми з компаніями. Щойно вони знаходять ціль, то видають себе за представника компанії і просять надати чутливу інформацію або намагаються отримати віддалений доступ до пристрою, щоб встановити шкідливе ПЗ під виглядом надання "допомоги".

Якщо у вас виникла проблема з продуктом або послугою, звертайтеся безпосередньо до відповідної компанії через офіційний сайт або канал. Таким чином, ви зв'яжетеся зі справжніми представниками компанії та уникнете шахрайства, зберігаючи вашу інформацію в безпеці.

Шахрайство з технічною підтримкою (фото: Coinbase)

Шахрайства з підміною особистості

Шахрайства з підміною особистості включають кіберзлочинців, які видають себе за публічних осіб або організації. Вони використовують позитивну репутацію цих акаунтів, щоб обдурити людей і змусити їх поділитися особистою інформацією.

Щоб розпізнати шахрайство з підміною особистості, почніть з перевірки імені користувача акаунта, який вам написав. Оскільки Telegram не дозволяє кільком користувачам мати однакове ім'я, звертайте увагу на схожі акаунти, що містять помилки в написанні або використовують цифри замість літер, наприклад, замінюючи букву "O" на цифру "0".

Шахрайства у сфері романтичних стосунків

Шахрайства в Telegram, пов'язані з романтичними стосунками, націлені на людей, які шукають кохання. Вони обманюють їх, змушуючи повірити в можливість справжніх стосунків. Багато з цих афер починаються на сайтах знайомств, таких як Tinder, де шахрай переконує жертву перейти в Telegram для продовження спілкування.

Після переходу в месенджер шахрай може попросити гроші через переказ на банківський рахунок або інший метод оплати, який важко відстежувати. Після того як гроші відправлені, шахрай найімовірніше знайде привід скасувати зустріч або просто зникне.

Якщо хтось, кого ви не знаєте в реальному житті, просить вас відправити гроші або надати особисту інформацію, це явна ознака того, що ви спілкуєтеся з шахраєм.

Шахрайства з фальшивими вакансіями

Деякі шахраї націлені на шукачів роботи в Telegram за допомогою фальшивих пропозицій про роботу і вакансій. Однак перед тим як "нові співробітники" офіційно можуть приступити до роботи, їх просять надати особисту інформацію.

Перед прийняттям пропозиції про роботу досліджуйте компанію, яка вас наймає. Якщо вам не вдається знайти про неї інформацію, найімовірніше, це шахрайство. Крім того, законні організації не вимагатимуть оплату за надання навчальних матеріалів або технологій.

Шахрайства з криптовалютою

Шахраї в Telegram часто націлені на ентузіастів криптовалют, видаючи себе за експертів, що пропонують фальшиві інвестиційні можливості. Вони починають з обіцянки високих і гарантованих доходів, заманюючи користувачів інвестувати, а потім після переказу коштів на "спеціальний" обмінний рахунок, показують підроблені графіки зростання, щоб створити довіру. Але коли користувачі намагаються вивести гроші, шахрай зникає, залишивши їх без коштів.

Криптовалютні ринки також використовуються в схемах "pump-and-dump" у Telegram. Адміністратори каналів стверджують, що мають інсайдерську інформацію про криптовалюту, створюючи фальшивий ажіотаж для залучення інтересу. Коли користувачі інвестують, ціна зростає, дозволяючи шахраям продати за прибуток до того, як вона впаде. Деякі шахраї навіть стягують плату за VIP-участь у цих каналах.

Щоб уникнути цього, будьте скептичні щодо обіцянок гарантованих доходів, остерігайтеся груп, які обіцяють 100% прибуток або чинять тиск, щоб ви швидко діяли за "інсайдерськими" порадами.

Шахрайства з фальшивими розіграшами

Шахраї в Telegram можуть заманити користувачів, щоб ті поділилися особистою інформацією через фальшиві розіграші, прикидаючись знаменитостями або рекламуючи підроблені брендові акції. Вони просять заповнити анкету або надати дані, з метою зібрати імена користувачів, електронні адреси або інші дані.

Щоб уникнути цих пасток, перед тим як ділитися особистою інформацією, переконайтеся в законності розіграшу на офіційному сайті або каналах у соціальних мережах.

Шахрайства з інвестиціями

Деякі шахраї в Telegram видають себе за інвестиційні фірми або трейдерів, обіцяючи високий прибуток із мінімальним ризиком. Вони переконують користувачів відправити гроші через мобільні додатки для інвестицій, часто надаючи фальшиві дані, що показують нібито прибуток. Насправді, злодії крадуть кошти жертв або банківську інформацію, а потім зникають.

Будьте обережні при інвестуванні в проекти, які обіцяють гарантований прибуток з мінімальними ризиками. Якщо ви хочете професійну допомогу в управлінні своїми інвестиціями, працюйте з фінансовим консультантом.

Шахрайства з фальшивими оголошеннями

Шахраї, які створюють фальшиві оголошення на платформах, таких як Facebook Marketplace, просять покупців зв'язатися з ними через Telegram. Щойно контакт встановлено, вони використовують ботів для крадіжки особистої інформації або банківських даних. Щоб виявити це, звертайте увагу на підозріло низькі ціни та продавців, які наполягають на продовженні спілкування через Telegram.

Шахрайства "друг у біді"

Шахраї, які використовують схему "друг у біді" в Telegram, знаходять ваші соціальні мережі, щоб отримати інформацію про ваших друзів або сім'ю. Потім вони зв'язуються з вами, видаючи себе за близьку людину, яка терміново потребує грошей.

Ви можете зменшити шанс того, що шахраї знайдуть ваш обліковий запис у соціальних мережах, ділячись особистою інформацією тільки з тими, кому ви довіряєте. Якщо ви підозрюєте, що до вас звернувся шахрай, зв'яжіться безпосередньо з тим, за кого він себе видає, використовуючи номер телефону, збережений у вашому пристрої.

Шахрайства зі шкідливими посиланнями

Аферисти в Telegram можуть відправити вам посилання на інший сайт, стверджуючи, що так легко виграти приз або отримати доступ до ексклюзивних пропозицій. Натискання на це посилання може встановити шкідливе ПЗ на ваш пристрій, надавши шахраям доступ до особистої інформації, такої як паролі або номери кредитних карт.

Щоб захистити себе від цього, ніколи не переходьте за посиланнями від незнайомих або ненадійних джерел. Якщо у вас є сумніви щодо посилання, надісланого вам у Telegram, наведіть курсор на URL перед тим, як клікнути, щоб перевірити, чи відповідає він справжній версії сайту.

Як захиститися від шахрайства в Telegram

Перевіряйте імена користувачів

Telegram не дозволяє кільком акаунтам мати однакове ім'я користувача. Акаунти шахраїв часто містять помилки в написанні, незвичні символи або цифри.

Остерігайтеся непроханих повідомлень

Непрохані повідомлення від користувачів Telegram, яких ви не знаєте, мають насторожити. Якщо незнайомець просить надати особисту інформацію або намагається змусити вас натиснути на посилання, ігноруйте його та заблокуйте.

Ніколи не діліться конфіденційною інформацією

Ніколи не діліться конфіденційною інформацією, такою як ваша адреса або номер кредитної картки, з незнайомими або ненадійними користувачами Telegram.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахрайства в Telegram

Якщо ви все ж стали жертвою шахрайства в месенджері, важливо повідомити про це і вжити заходів для свого захисту.

Повідомте про підозрілий акаунт

Надішліть скріншот чату і будь-яку додаткову інформацію безпосередньо до офіційного акаунту @notoscam у Telegram.

Заблокуйте підозрілий акаунт

Натисніть на три крапки в кутку екрана чату і виберіть "Заблокувати користувача".

Змініть паролі

Створіть надійні та унікальні паролі для всіх ваших акаунтів, особливо для тих, які могли бути скомпрометовані, якщо ви використовували їх для передачі інформації шахраєві.

Слідкуйте за своїми фінансовими рахунками

Будьте уважні до будь-якої підозрілої активності та негайно повідомте про можливі шахрайські транзакції до відповідної фінансової організації.

Вас може зацікавити: