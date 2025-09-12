В Киеве женщина торговала машинами, ввезенными как "гуманитарка" для ВСУ

В Киеве задержали женщину, которая под прикрытием фиктивного благотворительного фонда продавала автомобили, завезенные из-за границы как гуманитарная помощь для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Печерская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении 47-летней женщине, которая организовала незаконную продажу автомобилей, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.

Жительница Киевской области длительное время завозила автомобили для армии под прикрытием благотворительного фонда, который фактически существовал только "на бумаге". Машины должны были попадать к военным, однако этого не происходило.

Продажа осуществлялась через объявления в соцсетях и на платформе ОЛХ. По предварительной информации, она пыталась продать по меньшей мере три автомобиля.

Во время получения денег за один из автомобилей женщину задержали.

Во время обысков правоохранители изъяли четыре машины: Peugeot Boxer, Suzuki Grand Vitara, KIA Sorento и BMW, который подозреваемая оставила себе.

Женщине грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: киевлянка превратила авто для армии в собственный бизнес (Киевская городская прокуратура)