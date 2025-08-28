Видавав себе за "Мадяра" і збирав гроші: у Києві викрили шахрая

Киянин створив фейкову сторінку в TikTok від імені командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді та збирав гроші нібито на армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та Національну поліцію України .

У Києві викрили 20-річного хлопця, який створив у TikTok фейковий акаунт від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ. Мова йде про офіцера ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Шахрай використовував реальні відео з командиром, щоб переконати користувачів, що саме він просить донати на підтримку армії.

Гроші йшли на особисті потреби

Насправді всі отримані внески зловмисник витрачав на себе, а не на військові потреби. Фальшиві заклики та відео створювали враження легітимності, але були лише обманом.

Киянину вже оголосили про підозру у шахрайстві.

Фото: шахрай від імені офіцера ЗСУ зібрав гроші на власні потреби (Нацполіція України)