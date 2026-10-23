У Києві запустили додаткові рейси міської електрички: графік на 23 жовтня

У столиці продовжують організовувати додаткові рейси Київської кільцевої електрички (Kyiv City Express). Така ситуація склалась через обмеження в роботі метрополітену.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
У КМДА розповіли, що у п'ятницю, 23 жовтня, в Києві продовжують організовувати додаткові рейси міської електрички (через обмеження в роботі метро).
Уточнюється, що для забезпечення додаткових можливостей для перевезення пасажирів Kyiv City Express продовжить курсувати з додатковими рейсами на ділянці півкільця між станціями:
Згідно з інформацією КМДА, електрички будуть зупинятись на всіх проміжних станціях маршруту:
У КМДА поділились також орієнтовним графіком додаткових рейсів міської електрички на 23 жовтня.
У напрямку від станції "Видубичі" до станції "Почайна":
У напрямку від станції "Почайна" до станції "Видубичі":
Розклад Київської кільцевої електрички можна легко знайти онлайн - на офіційному сайті kyivcityexpress.uz.gov.ua.
При цьому в КМДА нагадали, що біля кожної станції міської електрички курсує наземний громадський транспорт.
Квитки на Kyiv City Express також можна купити "у кілька кліків".
Для цього достатньо скористатись застосунком національного перевізника "Укрзалізниця".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Київська електричка повертається до руху повним залізничним кільцем та пояснювали, що змінилось після ремонту.
Крім того, ми розповідали, як Кільцева електричка в Києві змінила логіку нумерації рейсів.
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