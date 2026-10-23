У Києві запустили додаткові рейси міської електрички: графік на 23 жовтня

На якій ділянці руху запустили додаткові рейси

У КМДА розповіли, що у п'ятницю, 23 жовтня, в Києві продовжують організовувати додаткові рейси міської електрички (через обмеження в роботі метро).

Уточнюється, що для забезпечення додаткових можливостей для перевезення пасажирів Kyiv City Express продовжить курсувати з додатковими рейсами на ділянці півкільця між станціями:

"Почайна";

"Видубичі".

На яких проміжних станціях зупиняються електрички

Згідно з інформацією КМДА, електрички будуть зупинятись на всіх проміжних станціях маршруту:

"Райдужний";

"Воскресенка";

"Троєщина-2";

"Микільська Слобідка";

"Лівобережна";

"Русанівка";

"Дарниця";

"Березняки".

Як рухається Київська кільцева електричка (інфографіка: kyivcityexpress.uz.gov.ua)

Орієнтовний графік додаткових рейсів 23 жовтня

У КМДА поділились також орієнтовним графіком додаткових рейсів міської електрички на 23 жовтня.

У напрямку від станції "Видубичі" до станції "Почайна":

17:00 - відправлення, 17:44 - прибуття;

17:53 - відправлення, 18:44 - прибуття;

18:55 - відправлення, 19:43 - прибуття;

19:58 - відправлення, 20:45 - прибуття.

У напрямку від станції "Почайна" до станції "Видубичі":

16:59 - відправлення, 17:45 - прибуття;

17:59 - відправлення, 18:44 - прибуття;

18:59 - відправлення, 19:46 - прибуття;

19:59 - відправлення, 20:42 - прибуття.

Де шукати актуальний розклад електричок

Розклад Київської кільцевої електрички можна легко знайти онлайн - на офіційному сайті kyivcityexpress.uz.gov.ua.

При цьому в КМДА нагадали, що біля кожної станції міської електрички курсує наземний громадський транспорт.

Квитки на Kyiv City Express також можна купити "у кілька кліків".

Для цього достатньо скористатись застосунком національного перевізника "Укрзалізниця".