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В Киеве запустили дополнительные рейсы городской электрички: график на 23 октября

10:22 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Костенко
В Kyiv City Express организовали дополнительные рейсы (фото: kyivcityexpress.uz.gov.ua)

В столице продолжают организовывать дополнительные рейсы Киевской кольцевой электрички (Kyiv City Express). Такая ситуация сложилась из-за ограничений в работе метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

На каком участке движения запустили дополнительные рейсы

В КГГА рассказали, что в пятницу, 23 октября, в Киеве продолжают организовывать дополнительные рейсы городской электрички (из-за ограничений в работе метро).

Уточняется, что для обеспечения дополнительных возможностей для перевозки пассажиров Kyiv City Express продолжит курсировать с дополнительными рейсами на участке полукольца между станциями:

  • "Почайна";
  • "Выдубичи".

На каких промежуточных станциях останавливаются электрички

Согласно информации КГГА, электрички будут останавливаться на всех промежуточных станциях маршрута:

  • "Радужный";
  • "Воскресенка";
  • "Троещина-2";
  • "Никольская Слободка";
  • "Левобережная";
  • "Русановка";
  • "Дарница";
  • "Березняки".

Как двигается Киевская кольцевая электричка (инфографика: kyivcityexpress.uz.gov.ua)

Ориентировочный график дополнительных рейсов 23 октября

В КГГА поделились также ориентировочным графиком дополнительных рейсов городской электрички на 23 октября.

В направлении от станции "Выдубичи" до станции "Почайна":

  • 17:00 - отправление, 17:44 - прибытие;
  • 17:53 - отправление, 18:44 - прибытие;
  • 18:55 - отправление, 19:43 - прибытие;
  • 19:58 - отправление, 20:45 - прибытие.

В направлении от станции "Почайна" до станции "Выдубичи":

  • 16:59 - отправление, 17:45 - прибытие;
  • 17:59 - отправление, 18:44 - прибытие;
  • 18:59 - отправление, 19:46 - прибытие;
  • 19:59 - отправление, 20:42 - прибытие.

Где искать актуальное расписание электричек

Расписание Киевской кольцевой электрички можно легко найти онлайн - на официальном сайте kyivcityexpress.uz.gov.ua.

При этом в КГГА напомнили, что возле каждой станции городской электрички курсирует наземный общественный транспорт.

Билеты на Kyiv City Express также можно купить "в несколько кликов".

Для этого достаточно воспользоваться приложением национального перевозчика "Укрзализныця".

Напомним, ранее мы сообщали, что Киевская электричка возвращается к движению по полному железнодорожному кольцу и объясняли, что изменилось после ремонта.

Кроме того, мы рассказывали, как Кольцевая электричка в Киеве изменила логику нумерации рейсов.

Читайте также, когда в Kyiv City Express был введен новый способ подтверждения проезда.

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