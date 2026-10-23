В Киеве запустили дополнительные рейсы городской электрички: график на 23 октября

В столице продолжают организовывать дополнительные рейсы Киевской кольцевой электрички (Kyiv City Express). Такая ситуация сложилась из-за ограничений в работе метрополитена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
В КГГА рассказали, что в пятницу, 23 октября, в Киеве продолжают организовывать дополнительные рейсы городской электрички (из-за ограничений в работе метро).
Уточняется, что для обеспечения дополнительных возможностей для перевозки пассажиров Kyiv City Express продолжит курсировать с дополнительными рейсами на участке полукольца между станциями:
Согласно информации КГГА, электрички будут останавливаться на всех промежуточных станциях маршрута:
В КГГА поделились также ориентировочным графиком дополнительных рейсов городской электрички на 23 октября.
В направлении от станции "Выдубичи" до станции "Почайна":
В направлении от станции "Почайна" до станции "Выдубичи":
Расписание Киевской кольцевой электрички можно легко найти онлайн - на официальном сайте kyivcityexpress.uz.gov.ua.
При этом в КГГА напомнили, что возле каждой станции городской электрички курсирует наземный общественный транспорт.
Билеты на Kyiv City Express также можно купить "в несколько кликов".
Для этого достаточно воспользоваться приложением национального перевозчика "Укрзализныця".
Напомним, ранее мы сообщали, что Киевская электричка возвращается к движению по полному железнодорожному кольцу и объясняли, что изменилось после ремонта.
Кроме того, мы рассказывали, как Кольцевая электричка в Киеве изменила логику нумерации рейсов.
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