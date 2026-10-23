В Киеве запустили дополнительные рейсы городской электрички: график на 23 октября

На каком участке движения запустили дополнительные рейсы

В КГГА рассказали, что в пятницу, 23 октября, в Киеве продолжают организовывать дополнительные рейсы городской электрички (из-за ограничений в работе метро).

Уточняется, что для обеспечения дополнительных возможностей для перевозки пассажиров Kyiv City Express продолжит курсировать с дополнительными рейсами на участке полукольца между станциями:

"Почайна";

"Выдубичи".

На каких промежуточных станциях останавливаются электрички

Согласно информации КГГА, электрички будут останавливаться на всех промежуточных станциях маршрута:

"Радужный";

"Воскресенка";

"Троещина-2";

"Никольская Слободка";

"Левобережная";

"Русановка";

"Дарница";

"Березняки".

Как двигается Киевская кольцевая электричка (инфографика: kyivcityexpress.uz.gov.ua)

Ориентировочный график дополнительных рейсов 23 октября

В КГГА поделились также ориентировочным графиком дополнительных рейсов городской электрички на 23 октября.

В направлении от станции "Выдубичи" до станции "Почайна":

17:00 - отправление, 17:44 - прибытие;

17:53 - отправление, 18:44 - прибытие;

18:55 - отправление, 19:43 - прибытие;

19:58 - отправление, 20:45 - прибытие.

В направлении от станции "Почайна" до станции "Выдубичи":

16:59 - отправление, 17:45 - прибытие;

17:59 - отправление, 18:44 - прибытие;

18:59 - отправление, 19:46 - прибытие;

19:59 - отправление, 20:42 - прибытие.

Где искать актуальное расписание электричек

Расписание Киевской кольцевой электрички можно легко найти онлайн - на официальном сайте kyivcityexpress.uz.gov.ua.

При этом в КГГА напомнили, что возле каждой станции городской электрички курсирует наземный общественный транспорт.

Билеты на Kyiv City Express также можно купить "в несколько кликов".

Для этого достаточно воспользоваться приложением национального перевозчика "Укрзализныця".