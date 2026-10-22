Південний міст у Києві заблоковано: Кільцева електричка запускає додаткові рейси

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси Kyiv City Express через ускладнення руху Південним мостом у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Kyiv City Express.

Квитки на потяги можна придбати у мобільному застосунку "Укрзалізниці".

Починаючи з 16:40, інтервали між рейсами з правого берега на лівий становитимуть від 15 хвилин.

Зі станції Видубичі (з пересадкою з Зеленої гілки метро) у напрямку Березняків поїзд відправлятиметься о 18:02.

Перший додатковий рейс від станції Почайна (з пересадкою з Синьої гілки метро) в напрямку Троєщини вирушить о 16:56.

Це забезпечить киянам додаткове сполучення обома мостами - Південним і Північним.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" встановила 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області.

Компанія планує облаштувати ще 128 таких конструкцій у столичному регіоні та майже 650 - в інших областях України.

Крім того, раніше між правим та лівим берегом Києва запускали додаткові човникові рейси кільцевої електрички, аби полегшити проїзд містянам під час ускладненого руху через мости.