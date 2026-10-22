Між "Видубичами" та "Осокорками" метро не їздить: удар РФ пошкодив Південний міст

Після нічного масованого обстрілу Києва 22 жовтня поїзди на зеленій лінії метро курсують лише між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний хутір". Через пошкодження Південного мосту рух між берегами перервано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Унаслідок атаки постраждав Південний міст, зокрема частина інфраструктури метрополітену на ньому. Саме цим мостом зелена лінія перетинає Дніпро, тому ділянку між "Видубичами" та "Осокорками" тимчасово закрили.

Поїзди курсують двома окремими ділянками:

"Сирець" - "Видубичі" на правому березі;

на правому березі; "Осокорки" - "Червоний хутір" на лівому березі.

Рух забезпечують поїзди, які залишилися на ніч у тунелях, тому інтервали можуть збільшитися.

Обстеження і ремонт продовжать після відбою повітряної тривоги. Про повернення звичного графіка в метрополітені повідомлять додатково.