Кільцева електричка в Києві запровадила важливі зміни: що треба знати пасажирам

Київська кільцева електричка змінила логіку нумерації рейсів. Так пасажирам має бути легше шукати інформацію про спізнення того чи іншого поїзда Kyiv City Express.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Kyiv City Express у Telegram.

Про які зміни в нумерації Kyiv City Express йдеться

Українцям розповіли, що дехто вже міг помітити зміни в нумерації рейсів Kyiv City Express.

"З першого дня нового графіку руху 2024/2025 ми змінили логіку, щоб вам не треба було шукати номери та напрямок рейсів у довіднику, коли ми пишемо про спізнення поїзда №4343 на 4 хвилини", - пояснили пасажирам.

Уточнюється, що тепер рейси мають назви:

відповідно до курсування за годинниковою стрілкою;

відповідно до курсування проти годинникової стрілки.

Так, електропоїзди, що відправлятимуться зі станції "Святошин" за годинниковою стрілкою - в напрямку "Дарниці" (через "Почайну") та далі з "Дарниці" на "Святошин" (через "Вокзальну") мають:

назву "А";

нумерацію відповідно до порядку відправлення зі станції.

Тобто перший поїзд на добу зі станції "Дарниця" (в напрямку станції "Святошин" через "Вокзальну") називатиметься А01, другий - А02, і так далі.

Табло кільцевої електрички в Києві (фото: t.me/kyiv_city_express)

Тим часом поїзди, що відправляються зі станції "Святошин" проти годинникової стрілки - в напрямку "Дарниці" через "Вокзальну", і далі з "Дарниці" на "Святошин" (через "Почайну"), матимуть назву "Б".

Тобто перший рейс із "Дарниці" (в напрямку "Святошин" через "Райдужний"), матиме назву Б01, другий - Б02, і так далі.

Громадянам нагадали також, що продовжують працювати над оновленням сайту Київської кільцевої електрички.

"Проте вже зараз можна зручно дивитись розклад та нову нумерацію поїздів київського кільця", - додали у прес-службі Kyiv City Express.

Зазначається, що оновлена нумерація рейсів доступна також:

при перегляді розкладу через чат-боти;

при прибутті чи відправленні поїздів (на станціях "Дарниця" та "Вокзальна").

Допис Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)