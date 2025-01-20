ua en ru
Пн, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Кільцева електричка в Києві запровадила важливі зміни: що треба знати пасажирам

Понеділок 20 січня 2025 15:22
UA EN RU
Кільцева електричка в Києві запровадила важливі зміни: що треба знати пасажирам У Kyiv City Express змінили логіку нумерації рейсів (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Київська кільцева електричка змінила логіку нумерації рейсів. Так пасажирам має бути легше шукати інформацію про спізнення того чи іншого поїзда Kyiv City Express.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Kyiv City Express у Telegram.

Про які зміни в нумерації Kyiv City Express йдеться

Українцям розповіли, що дехто вже міг помітити зміни в нумерації рейсів Kyiv City Express.

"З першого дня нового графіку руху 2024/2025 ми змінили логіку, щоб вам не треба було шукати номери та напрямок рейсів у довіднику, коли ми пишемо про спізнення поїзда №4343 на 4 хвилини", - пояснили пасажирам.

Уточнюється, що тепер рейси мають назви:

  • відповідно до курсування за годинниковою стрілкою;
  • відповідно до курсування проти годинникової стрілки.

Так, електропоїзди, що відправлятимуться зі станції "Святошин" за годинниковою стрілкою - в напрямку "Дарниці" (через "Почайну") та далі з "Дарниці" на "Святошин" (через "Вокзальну") мають:

  • назву "А";
  • нумерацію відповідно до порядку відправлення зі станції.

Тобто перший поїзд на добу зі станції "Дарниця" (в напрямку станції "Святошин" через "Вокзальну") називатиметься А01, другий - А02, і так далі.

Кільцева електричка в Києві запровадила важливі зміни: що треба знати пасажирам

Кільцева електричка в Києві запровадила важливі зміни: що треба знати пасажирам

Табло кільцевої електрички в Києві (фото: t.me/kyiv_city_express)

Тим часом поїзди, що відправляються зі станції "Святошин" проти годинникової стрілки - в напрямку "Дарниці" через "Вокзальну", і далі з "Дарниці" на "Святошин" (через "Почайну"), матимуть назву "Б".

Тобто перший рейс із "Дарниці" (в напрямку "Святошин" через "Райдужний"), матиме назву Б01, другий - Б02, і так далі.

Громадянам нагадали також, що продовжують працювати над оновленням сайту Київської кільцевої електрички.

"Проте вже зараз можна зручно дивитись розклад та нову нумерацію поїздів київського кільця", - додали у прес-службі Kyiv City Express.

Зазначається, що оновлена нумерація рейсів доступна також:

  • при перегляді розкладу через чат-боти;
  • при прибутті чи відправленні поїздів (на станціях "Дарниця" та "Вокзальна").

Кільцева електричка в Києві запровадила важливі зміни: що треба знати пасажирамКільцева електричка в Києві запровадила важливі зміни: що треба знати пасажирам

Допис Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)

Основне про Kyiv City Express

Нагадаємо, київська міська електричка або Kyiv City Express - лінія міського електропоїзда, що пролягає кільцем Київського залізничного вузла.

Її відкрили 2 вересня 2009 року (тоді як курсування по кільцю стартувало 4 жовтня 2011 року). Міська електричка стала шостим видом громадського транспорту в Києві (після трамвая, тролейбуса, автобуса, метро та фунікулера).

У березні 2022 року кільцеву електричку передали під управління "Укрзалізниці".

Нині маршруті Kyiv City Express задіяні електропоїзди, капітально відремонтовані на власних потужностях УЗ. В них оновлені всі основні системи (колісні пари, тягові двигуни та ключові вузли), а також модернізовано інтер'єр (встановлені нові сидіння, інформаційні табло тощо).

Протяжність ліній київської міської електрички - 50,8 км, а кількість станцій - 20.

Інтервал руху становить зазвичай від 10 до 30 хвилин.

Читайте також, що відомо про ймовірні нові правила для транспорту Києва під час повітряної тривоги - які є варіанти та чи поїде метро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Укрзалізниця Поїзди Пасажири
NEWS
Інавгурація Трампа 2025: що відбувається у США і як пройде передача влади (онлайн)
Інавгурація Трампа 2025: що відбувається у США і як пройде передача влади (онлайн)
DAILY
Нова ера. Чого чекати Україні після інавгурації Трампа і чи почнуться мирні переговори
Мілан Лєліч, Роман Кот Нова ера. Чого чекати Україні після інавгурації Трампа і чи почнуться мирні переговори