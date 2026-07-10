У Києві закривають фунікулер: що сталося й коли його запустять знову

Скористатись фунікулером, який з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ Києва, пасажири не зможуть вже з наступного тижня. Його закривають майже до кінця літа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби комунального підприємства "Київпастранс" у Facebook.
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У КП "Київпастранс" розповіли, що столичний фунікулер закривають на щорічний плановий ремонт:
Уточнюється, що комплекс запланованих робіт спрямований на підтримку належного технічного стану інфраструктури та рухомого складу.
Згідно з інформацією "Київпастрансу", плановий щорічний ремонт фунікулера в Києві проходить відповідно до нормативно-технічної документації об'єкта.
Так, спеціалісти в межах ремонту:
Крім того, вагони фунікулеру пройдуть статичні та динамічні випробування під підвищеним навантаженням.
Уточнюється також, що через складну тросову систему та велику вагу вагонів демонтаж рухомого складу проводити не будуть.
"Усі роботи виконають безпосередньо на станціях і в міжстанційній зоні", - підсумували у КП "Київпастранс".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.
Крім того, ми пояснювали, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року.
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