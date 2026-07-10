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В Киеве закрывают фуникулер: что случилось и когда его запустят снова

15:12 10.07.2026 Пт
2 мин
Чтобы насладиться поездкой на фуникулере, у киевлян и гостей города осталось лишь несколько дней
aimg Ирина Костенко
Фуникулер будет работать еще несколько дней, после чего его временно закроют (фото иллюстративное: Getty Images)

Воспользоваться фуникулером, который соединяет исторический Верхний город и Подол Киева, пассажиры не смогут уже со следующей недели. Его закрывают почти до конца лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Facebook.

Главное:

  • Почему закрывают: фуникулер Киева не будет работать для пассажиров из-за ежегодного планового ремонта.
  • Сроки: столичный фуникулер закрывают с понедельника, 13 июля, до пятницы, 21 августа.
  • Что планируют: специалисты отремонтируют различные залы, проверят шпалы, тросы и контактную сеть, обновят предупредительную разметку и выполнят другой необходимый ремонт.
  • Испытания: после ремонтных работ вагоны пройдут обязательную статическую и динамическую проверку под повышенной нагрузкой.
  • Как это будет происходить: демонтаж вагонов не предусмотрен - все работы выполнят на станциях и в межстанционной зоне.

Когда закрывают фуникулер и как надолго

В КП "Киевпасстранс" рассказали, что столичный фуникулер закрывают на ежегодный плановый ремонт:

  • с понедельника, 13 июля;
  • до пятницы, 21 августа.

Уточняется, что комплекс запланированных работ направлен на поддержание надлежащего технического состояния инфраструктуры и подвижного состава.

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Что запланировали сделать в рамках ремонта

Согласно информации "Киевпасстранса", плановый ежегодный ремонт фуникулера в Киеве проходит в соответствии с нормативно-технической документацией объекта.

Так, специалисты в рамках ремонта:

  • отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы;
  • осмотрят тяговый трос - с последующим укорочением;
  • обследуют контактную сеть - с последующим натяжением;
  • проверят и частично (при необходимости) заменят шпалы;
  • обновят предупредительную разметку на лестничных маршах станций;
  • выполнят малярные и слесарные работы кузова и частично отремонтируют двери вагонов;
  • осуществят дефектоскопию сварных швов;
  • частично обновят обшивки пассажирских сидений - с полной комплексной очисткой;
  • обследуют и отрегулируют пневмосистему вагонов;
  • обеспечат надлежащее санитарно-техническое состояние вестибюлей станций.

Кроме того, вагоны фуникулера пройдут статические и динамические испытания под повышенной нагрузкой.

Публикация КП "Киевпасстранс" (скриншот: facebook.com/Kyivpastrans)

Уточняется также, что из-за сложной тросовой системы и большого веса вагонов демонтаж подвижного состава проводить не будут.

"Все работы выполнят непосредственно на станциях и в межстанционной зоне", - подытожили в КП "Киевпасстранс".

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