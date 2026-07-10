В Киеве закрывают фуникулер: что случилось и когда его запустят снова

Напомним, ранее мы рассказывали, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.

Кроме того, мы объясняли, какие столичные дороги и мосты планируют отремонтировать "Киевавтодор" в этом году.

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