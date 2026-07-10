В Киеве закрывают фуникулер: что случилось и когда его запустят снова

Воспользоваться фуникулером, который соединяет исторический Верхний город и Подол Киева, пассажиры не смогут уже со следующей недели. Его закрывают почти до конца лета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Facebook.
Главное:
В КП "Киевпасстранс" рассказали, что столичный фуникулер закрывают на ежегодный плановый ремонт:
Уточняется, что комплекс запланированных работ направлен на поддержание надлежащего технического состояния инфраструктуры и подвижного состава.
Согласно информации "Киевпасстранса", плановый ежегодный ремонт фуникулера в Киеве проходит в соответствии с нормативно-технической документацией объекта.
Так, специалисты в рамках ремонта:
Кроме того, вагоны фуникулера пройдут статические и динамические испытания под повышенной нагрузкой.
Уточняется также, что из-за сложной тросовой системы и большого веса вагонов демонтаж подвижного состава проводить не будут.
"Все работы выполнят непосредственно на станциях и в межстанционной зоне", - подытожили в КП "Киевпасстранс".
Напомним, ранее мы рассказывали, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.
Кроме того, мы объясняли, какие столичные дороги и мосты планируют отремонтировать "Киевавтодор" в этом году.
Читайте также, как работает Киевский фуникулер и сколько стоит проезд.