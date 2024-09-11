Як працює Київський фунікулер і скільки коштує проїзд

Київський фунікулер складається з двох станцій та з'єднує історичне Верхнє місто й Поділ.

РБК-Україна розповідає, де саме знаходиться фунікулер, як він працює та скільки коштує проїзний квиток.

Як дістатися фунікулера в Києві

Київський фунікулер є унікальною транспортною системою, що з 1905 року сполучає Верхнє місто з Подолом. Довжина його маршруту становить 222 метри (хоча під час відкриття цей шлях був коротшим і доходив лише до Боричевого Току).

До 30-х років фунікулер вважався частиною трамвайної мережі міста, а сучасного вигляду він набув у 1984 році. Тоді було проведено його генеральну реконструкцію та збудовано нові вестибюлі (які прикрасили вітражами українських художників Задорожного та Шкарапути).

Київський фунікулер вважається пам'яткою архітектури та найбільш безпечним столичним транспортом.

На його маршруті - дві зупинки. Верхня станція фунікулера - "Михайлівська" - розташована на вулиці Трьохсвятительській (біля Михайлівського золотоверхого собору). Нижня станція - "Поділ" - неподалік станції метро "Поштова площа".

Місцерозташування Київського фунікулера (карта: kpt.kyiv.ua)

Графік роботи та вартість проїзду

Київський фунікулер відкритий для відвідувачів з 7 години ранку до 22 години вечора. Орієнтовний інтервал руху - 4-10 хвилин (сама ж поїздка може тривати близько 3 хвилин).

"Також на графік роботи фунікулера впливає відключення від електропостачання. Тому ми рекомендуємо заходити на наш сайт, де ми розміщуємо інформацію про те, що там, наприклад, буде відключення", - розповіла РБК-Україна оператор контакт-центру КП "Київпастранс".

Якщо ж у столиці оголошена повітряна тривога, фунікулер не працює (як і інший міський транспорт).

При цьому інформація про найближчі укриття розміщена біля самого фунікулера (якщо йдеться про Нижню станцію - громадянам одразу слід прямувати до підземної станції метро "Поштова площа").

Вартість квитка в Київському фунікулері - 8 грн. Оплатити проїзд можна також QR-квитком або транспортною картою.